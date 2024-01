UN'ORTONA APPROSSIMATIVA CONFEZIONA UN'ALTRA SCONFITTA

Ci doveva essere un pronto riscatto dell'Ortona ma la prova fornita ancora una volta non e' stata all'altezza . Purtroppo il girone di ritorno che doveva regalare secondo le aspettative un salto di qualità in classifica si sta rivelando una via Crucis . Dopo la scialba prestazione di sabato scorso con i giovani del Villa anche oggi una sconfitta cocente e senza scusanti contro una squadra per nulla irresistibile . I gialloverdi , dopo le festività non sembrano più loro eppure secondo un ragionamento logico era l'inizio del campionato che doveva essere il più difficile considerando che la compagine era stata rinnovata per i dieci undicesimi e quindi c'era bisogno di tempo per amalgamarla a dovere , eravamo tutti consapevoli di questo ed infatti nei nostri commenti non mancavamo mai di sottolinearlo ma mai pensavamo che invece ci fosse un'involuzione così negativa nel gioco ed anche nello spirito con cui attualmente si approcciano le gare .

Non abbiamo nessuna pretesa di dare colpe ma lo spettacolo a cui assistiamo non ci può assolutamente soddisfare e credo che in questa sensazione siamo tutti o quasi allineati . Il Mister Colussi non sembra avere le idee chiare ed infatti e' ancora alla ricerca di una formazione tipo affidabile tanto che ricorre ad avvicendamenti che sembrano più dettati da insofferenza che da convinzioni . Anche oggi sembra che la difesa ha sofferto più del dovuto con Donatelli e Di Pasquale che hanno disputato una gara davvero insufficiente ma anche il centrocampo e' parso senza idee e tutto dedito ad azioni personali senza trovare un raccordo fra i vari reparti se non a tratti . La fase offensiva poi manca di pericolosità ed il centravanti acquistato Ruiz sta deludendo le aspettative che lo avevano preceduto . L'unico schema che sembra essere preponderante e' quello di prendere il pallone da parte dei nostri difensori e fare il solito lancio che il più delle volte , ma non potrebbe essere altrimenti , e' facile preda degli avversari . Sia Lieti che Caporale non ricevono il supporto del proprio centrocampo e stucchevolmente si limitavano a lanciare in avanti . Il gioco non scorre , ha intoppi evidenti , alcuni giocatori si intestardiscono a driblare senza invece cercare la collaborazione dei propri compagni , insomma si nota un'involuzione negativa preoccupante . Emblematica la prima rete subita al 33' p.t. su rigore per una pretesa di Donatelli che in una zona critica tentava una improbabile azione personale che regalava il pallone all'attaccante avversario che nonostante fosse defilato veniva atterrato in modo plateale dall'altro difensore Di Pasquale . Rigore inevitabile che veniva realizzato in modo rocambolesco dal n.7 Criscolo . Allo scadere del p.t. il centravanti Sciarra approfittava di un altro svarione della difesa e raddoppiava . Il secondo tempo ha detto poco dal punto di vista agonistico da parte dei gialloverdi che però al 4' s.t. accorciava le distanze con Salinovic . In qualche maniera l'Ortona ha cercato di pervenire al pareggio ma onestamente non ho notato furia agonistica che e' l'unica caratteristica che non può mancare se si vuole ribaltare certi risultati . Comunque anche un pareggio non avrebbe cambiato il giudizio negativo , giocando così i risultati positivi saranno solo occasionali .

Parliamoci chiaro , senza una grande scossa che serva a ripristinare una voglia agonistica decente l'Ortona rischia grosso . Come si può ottenerla e' compito dell'area tecnica e dei dirigenti , domenica prossima si andrà a Casoli per uno scontro diretto per i play out , una eventuale sconfitta sarebbe un ulteriore colpo , quasi letale , per tutto l'ambiente .

Formazione dell'Ortona

1- Ferrara v. 6 non fortunato sul rigore , incolpevole sul raddoppio .

2-Di Pasquale v. 5 inconsistente , poco attento e mai propositivo , non sicuro , titubante .

3-Palmaricciotti v. 5.5 insufficiente , in difficoltà , non convince .

4-Donatelli v. 4.5 un pesce fuor d'acqua , annaspa continuamente , un pericolo costante per la nostra difesa , gara da dimenticare .

5-Lieti v. 5 lui deve essere il fulcro della difesa , se questa soffre e' anche per demerito suo perchè evidentemente non riesce a dirigerla al meglio . Non imposta ma manda palloni ingiocabili con lanci lunghi senza accenno a costruire .

6-Caporale v. 5 stucchevole con i suoi lanci lunghi in avanti al pari di Lieti che rendono la squadra spezzata in due .

7-Di Pietro v. 5 la brutta copia di quello che conoscevamo , non riesce a contrastare , ad impostare , spento .

8-Giandonato v. 5 e' stata una brutta gara la sua , a volte si e' intestardito a driblare senza filo logico finendo per perdere palloni , senza idee e confusionario .

9-Ruiz v. 5 onestamente la fama che l'ha preceduto e' un ricordo almeno per queste prime due gare da lui disputate . Cerca sempre l'azione personale e quando cerca di concludere lo fa sempre in ritardo , molto lento , speriamo di vederlo nel proseguo ma per ora assolutamente evanescente .

10- v. 6 un primo tempo discreto con un paio di spunti degni di rilievo , un calo accentuato nel secondo tempo.

11-Konda v. 5 un innesto che non da consistenza al centrocampo in nessuna delle due fasi , in attacco e in contrasto . Mellifluo , ininfluente .

20- Salanoviv v. 6 sufficiente solo per il gol , leggero e senza tigna .

Allenatore COLUSSI v. 5 sembra aver smarrito la grinta che riusciva a trasmettere alla squadra , non me ne voglia Mister ma il suo ruolo e' il più importante , la squadra e' spenta ed alcune sue scelte non mi sono sembrate ottimali , spero che già dalla prossima gara riesca a riavere una squadra combattiva e in grado di fraseggiare a dovere come ha dimostrato in tante altre gare. E' essenziale che riesca di nuovo ad inculcare quei comandamenti che la compagine sembra aver smarrito per strada .

Amerigo Gizzi