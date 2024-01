VICTORIA CROSS: Vittoria doveva essere e Victoria è stata...

VICTORIA CROSS ORTONA 1

CITERIUS SAN VALENTINO 0

Chi ha assistito alla partita sicuramente non si è annoiato e in molti erano presenti sugli spalti che si sono goduti lo spettacolo.

Una gara dominata in lungo e in largo dalla Victoria Cross con occasioni a ripetizione non concretizzate un po' per demerito dei ragazzi, un po' per la bravura del portiere ospite e anche un palo che hanno negato la gioia del goal per gran parte dei novanta minuti.

Ma la grande prova è stata premiata a due minuti dal termine dal Golden Boy Simone Vitellone ( classe 2005 ), al primo goal con la maglia biancorossa, che era entrato ad un quarto d'ora dalla fine che, ben servito dall' instancabile Simone Altobelli, da fuori area ha messo la palla dove il portiere nulla ha potuto.

Un risultato che dire che va stretto è poco contro una squadra che è in piena lotta per i play off ma oggi i ragazzi volevano questa vittoria e si era capito già dall' allenamento di giovedì.

Complimenti al Mister, a tutti i ragazzi, questo deve essere un punto di partenza e i sacrifici verranno ripagati sul campo, avanti così.

FORZA Victoria Cross Ortona ?❤️?❤️