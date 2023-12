UNA BRUTTA ORTONA ESCE SCONFITTA SENZA ATTENUANTI DAL CAMPO DEL SAN SALVO

Una gara importante per dare consistenza alla classifica dell'Ortona si e' rivelata una catastrofe non nel punteggio ma per come si è materializzata . Parliamoci chiaro i gialloverdi oggi sembravano una squadra da retrocessione , mi dispiace essere così drastico ma parole che possano davvero rappresentare quanto sviluppato durante la gara non possono essere che queste , credetemi di positivo non ho visto nulla perchè sembrava non essere entrata in campo per tutto il primo tempo , senza nerbo , volontà, abnegazione , sempre in ritardo , mai propositivi , sempre in balia dell'avversario che ha imperversato in lungo ed in largo , con un centrocampo inesistente , evanescente e soccombente di fronte ad una superiorità avversaria davvero imbarazzante .

Onestamente non mi sento di essere indulgente nemmeno un pò , sicuramente e' stata la gara più brutta disputata dalla compagine di mister Colussi in questo scorcio di campionato che per la prima volta mi e' parso anche lui responsabile di questa debacle che fa male per come e' maturata e per l'arrendevolezza dimostrata . Dai primissimi minuti si e' notato che l'unica squadra in campo era quella di casa che pressava senza dare respiro al malcapitato Ortona che dimostrava avere una difesa letteralmente stralunata e senza scampo di fronte alla netta superiorità degli attaccanti avversari che facevano il comodo proprio segnando una doppietta al 15' del p.t e al 21 p.t. . La prima rete e' stata un po' fortunata ed agevolata dal vento e da una cattiva posizione del nostro portiere ed il secondo invece ha la piena collaborazione del nostro portiere che definisco volante nel senso che sembra fare il centrale per quanto esce costantemente fuori dai pali anche quando non servirebbe , nella circostanza si e' fatto trovare a una quindicina di metri dal centrocampo ed e'stato quasi “ beffeggiato ” dall'attaccante avversario che prima lo ha aggirato e poi con un piccolo tocco ha messo facilmente in rete . Davvero una brutta giornata per Bozzi che non pago ha continuato ad avere un atteggiamento quasi irriverente nei confronti dei tifosi dell'Ortona che gli gridavano a gran voce di rimanere a fare il portiere e non il libero . Comunque le occasioni da parte del San Salvo erano ancora diverse e per certi versi facili da realizzare ma per fortuna nostra venivano clamorosamente sbagliate . Al 45 p.t. l'unico lampo degli Ortonesi che riuscivano a segnare con Selvallegra che sfruttava una buona intuizione di Rosati .

Quindi per fortuna nonostante la pessima figura del primo tempo si era riusciti a tenere il risultato in bilico .

Il secondo tempo si sperava vedere una squadra diversa e più volitiva e con un agonismo nuovo alla ricerca del pareggio che dal punteggio , ma solo da quello , sembrava alla portata ma evidentemente non era giornata e si e' continuato a vedere un'Ortona nettamente inferiore al San Salvo che già al 5' triplicava per uno svarione grossolano dell'esperto Lieti , davvero un regalo clamoroso . Da quel momento la gara non ha offerto spunti di rilievo da parte dei gialloverdi che dovevano recuperare il doppio svantaggio se non un bel tiro di Tarquini al 42' s.t. che si stampava sulla traversa .

L'Ortona ha fatto una pessima figura , mai era stata dominata con tanta facilità da un avversario che comunque non e' parso così irresistibile .

Incomprensibile il nervosismo del San Salvo che ha dapprima visto espellere per doppia ammonizione il suo difensore De Riccardis al 40 ‘s.t. , e successivamente al 45’ un suo giocatore di riserva in panchina . Comunque una sconfitta che pesa molto , che lascia interdetti e quasi increduli i tifosi gialloverdi che non hanno assolutamente digerito lo spettacolo offerto dalla propria squadra .

Formazione dell'Ortona .

1- Bozzi v. 4,5 Il portiere volante dovrebbe volare più basso , non può e non deve essere costantemente molto fuori dai pali pensando di essere il centrale di difesa . Il primo gol subito non e' sembrato irresistibile sia per la sua posizione e sia perchè era un cross e con un pizzico di aiuto del forte vento . La seconda rete e' stata letteralmente regalata da una sua uscita improvvida .

2-Di Pasquale v. 5 mai uno stop riuscito , sempre in difficoltà sulla sua fascia , giornata da dimenticare .

3-Palmaricciotti v. 5 Insufficiente , come per Pasquale subisce sempre l'avversario .

4-Giandonato v. 5 Irriconoscibile , non riesce a dirigere il centrocampo come suo solito , viene spesso surclassato dalla superiorità avversaria .

5-Lieti v. 4.5 davvero una bruttissima gara la sua , mai nella posizione giusta , va letteralmente in tilt e concede innumerevoli spazi centrali dove gli attaccanti avversari si incuneavano facilmente , commette una vera ingenuità regalando su un piatto d'argento il terzo gol all'avversario .

6-Giancristofaro v. 5 il suo rientro dopo l'infortunio e' stato difficoltoso , non e' riuscito minimamente ad ergersi in qualche maniera dal marasma generale .

7-Di Pietro v. 5 nettamente al di sotto del suo standard , si uniforma all'insufficienza generale , onestamente mi aspettavo di più da lui .

8-Petaccia v. 5 schierato nella posizione dell'infortunato Farindolini non può che naufragare insieme agli altri compagni di reparto , non può e non deve , secondo me , il avere il ruolo di cucitore delle trame tra il centrocampo e l'attacco , semmai doveva agire più avanti e lasciare quel compito a Selvallegra ma evidentemente le disposizioni del mister erano queste .

9-Tarquini v. 5 in tutta la gara non ha offerto nessun supporto alla manovra , l'unico suo spunto che ricordo e' la traversa colpita al 42' s.t. , poca cosa onestamente .

10-Selvallegra v. 5 impalpabile , girovagante senza costrutto , in una posizione onestamente che non ho del tutto capito , avrebbe dovuto raccordare con la sua classe il centrocampo mancando Farindolini ma si e' messo in una posizione di appoggio come terzo attaccante , incomprensibile e evanescente fatta eccezione nell'azione al 45' p.t. ch el'ha portato alla segnatura . Più volte si perde nel driblare anzichè trovare collaborazione con i propri compagni .

11-Rosati v. 5 Insufficiente come tutti , l'unica azione di rilievo e' il passaggio della rete a Selvallegra .

Tutti i cambi effettuali dall'allenatore non hanno messo in evidenza nessun miglioramento , nessuno si e' distinto , tutti uniformati all'insufficienza .

Allenatore COLUSSI v. 5 quando una squadra non mostra determinazione , agonismo , va letteralmente in barca , l'allenatore non può essere indenne da responsabilità , evidentemente non ha saputo motivare la squadra , mi e' parso anche non avere le idee chiare nella posizione di Selvallegra che in mancanza di Farindolini non può che sostituirlo nella sua posizione ma questa e' soltanto la mia opinione .

Urge un pronto riscatto con una convincente vittoria contro il San Giovanni Teatino fra le mura amiche altrimenti sarà un serio problema .

Amerigo Gizzi