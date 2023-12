Una sontuosa Victoria Cross batte la vice capolista

VICTORIA CROSS ORTONA 2

CATIGNANO VICOLI 0

Prestazione di assoluto livello e vittoria che va anche stretta per tutto quello che si è visto nei novanta minuti.

Contro una squadra che si è presentata al Comunale di Ortona come vice capolista del girone, ad un solo punto dalla prima, la truppa di Mister La Barba ha sciorinato la migliore partita di tutto il campionato.

Partita indirizzata già nel primo tempo con una splendida doppietta del bomber Emanuele De Luca, al suo sedicesimo goal stagionale e leader assoluto di tutte le squadre di Seconda Categoria!

Sul finire del primo tempo il Catignano sbaglia un calcio di rigore tirato alto dall' attaccante ospite.

Nel secondo tempo altre occasioni per la nostra squadra per chiudere definitivamente la contesa ma nonostante il ko non arrivi, la squadra gestisce il risultato senza soffrire e porta a casa tre punti strameritati.

Una vittoria da grande squadra che fa ben sperare per il prosieguo del campionato, ora però bisogna dare continuità a partire da sabato prossimo in trasferta a Montesilvano con il Rapid.

FORZA VICTORIA CROSS ?❤️?❤️