La Sieco torna a giocare tra le mura amiche: sfida al CantÃ¹ degli Ex

Una sfida molto importante attende gli Impavidi domenica. Arriva ad Ortona la Pool Libertas Cantù, altra squadra dall'altissimo potenziale forse ancora non completamente espresso. I Canturini viaggiano a otto punti in classifica ed hanno bisogno di far punti per allontanarsi dalla zona calda. D'altro canto, una vittoria della Sieco avrebbe una seria molto rilevante di effetti benefici, primo fra tutti quello di rilanciarsi nell'inseguimento della salvezza, ad oggi, complice una classifica molto corta, ancora a portata di mano.

«Servono però le proverbiali calma e sangue freddo», dice Coach Nunzio Lanci. «per uscire da questa sorta di serpente che si mangia la coda. Ci troviamo in una spirale dove la consapevolezza di dover vincere ci porta paradossalmente a giocare contratti e a perdere lucidità magari nei momenti topici di fine set o ad abbatterci quando invece avremmo bisogno di una reazione. Siamo ben consapevoli dell'importanza della sfida con Cantù e ci stiamo preparando al meglio in palestra. Come tutte le gare sarà dura ma per vincere sarà necessario giocare senza paure, senza il freno a mano tirato e finalmente rompere questa maledizione».

Squadra come già detto molto ostica, quella di Cantù che vede in cabina di regia un tal Matteo Pedron che può contare su una bocca da fuoco come quella dell'altro ex impavido Giuseppe Ottaviani. Occhio anche ai talentuosi Gamba, opposto, e Magliano, schiacciatore. Al centro ci sono l'esperto Monguzzi, da una vita a Cantù e il prolifico francese Aguenier. Altro elemento da sempre tra le fila dei canturini il libero Luca Butti.

I precedenti tra le due squadre arridono agli ortonesi che su 18 sfide ne hanno lasciate agli avversari soltanto 4.

La gara avrà inizio alle ore 18 di domenica 3 dicembre e sarà diretta dai fischietti Toni Fabio e Merli Maurizio entrambi di Terni.