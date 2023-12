Sabato 2 dicembre al Comunale il Victoria Cross sfida il Catignano

Sabato 2 dicembre, alle ore 14.30, presso il Comunale di Ortona, il Victoria Cross Ortona sfiderà il Catignano Vicoli, la gara è valevole per la dodicesima giornata di campionato.

Impegno ostico quello che attende la truppa di Mister La Barba, infatti gli ospiti sono al secondo posto in classifica e sono in piena corsa per la vittoria in campionato.

In questa occasione il tecnico ortonese recupera qualche giocatore e, dopo essersi allenati bene questa settimana, faranno di tutto per portare a casa la vittoria.

Servirà un' impresa ma quando si gioca al Comunale di Ortona nulla è impossibile.