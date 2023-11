La Sieco alla vigilia della prima di due difficili trasferte: Sabato a Prata di Pordenone

La Sieco Impavida Ortona anticipa la settima giornata di campionato giocando sabato sera a Prata di Pordenone con la forte Tinet. Si potrebbe guardare alla prossima come una sfida tra underdogs e favoriti dal pronostico ma tutti nella cittadina abruzzese spererebbero in qualcosa che suoni più come Davide contro Golia. E se nel racconto biblico il giovane Davide, armato solo di una fionda e di una grande fede, riesce a sconfiggere il gigante Golia, un guerriero formidabile e temuto, la Sieco è pronta a sfidare il Gigante Prata armata di palloni e si spera anche di fede nei propri mezzi.

Fede nei propri mezzi. È proprio questo che manca ancora ai ragazzi di Coach Lanci perché, come si è visto, quando le cose girano, la Sieco diventa una spina nel fianco di tutti gli avversari.

Prosegue la settimana di preparazione con gli impavidi che si dividono tra sessioni di allenamento in palestra, sul campo e al video. L'aria che si respira è quella di una massima concentrazione e di consapevolezza di dover dare una scossa al proprio cammino.

«Stiamo attraversando una serie di sconfitte che di certo non fanno bene né al gruppo, ne alla società», ammette il capitano Leonel Marshall, «e sabato ci attende una partita difficilissima a Prata proprio in un momento molto delicato. Dobbiamo trovare più continuità nel nostro gioco e fare squadra. La Tinet è una squadra che sta attraversando un ottimo periodo di forma, di certo una delle migliori del campionato ma il nostro obiettivo non cambia. Sarà d'obbligo scendere in campo agguerriti e con tanta voglia di portare a casa qualche punto».

I friulani, prossimi avversari dei ragazzi di Coach Lanci viaggiano in alta classifica e con i loro 13 punti occupano attualmente il terzo posto in classifica. Così come giù in basso, anche in alto le distanze tra le contendenti sono esigue così che entrambe le formazioni avranno una fame famelica di punti.

Attenzione dunque all'orario. La gara tra la Tinet Prata di Pordenone e la Sieco Impavida Ortona si disputerà sabato 18 novembre con inizio alle ore 20.30. Ad arbitrare lo scontro saranno Marigliano Antonio di Torino e Sessolo Maurina di Conegliano.

La gara sarà trasmessa gratuitamente in streaming dal sito Volleyball World TV. Troverete il link diretto alla gara sul sito della Sieco Service Impavida Ortona così come una guida passo-passo alla registrazione al sito.