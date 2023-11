GIU' LE MANI DA FEDERICA PAOLUCCI NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

L'unica cosa positiva dell'attuale Consiglio Comunale e' che ha eletto come Presidente del Consiglio la consigliera Federica Paolucci . E naturalmente siccome questo Consiglio e' abituato solo a far male ecco che vuole smontare anche l'unica cosa buona fatta finora . Si vocifera che il desiderio dei manovratori sia di far dimettere la Paolucci da Presidente del Consiglio , io aggiungo che solo il fatto di pensare una cosa del genere come possibile dia la stura di quanto siano in confusione e fuori dalla realta' gli ormai ex manovratori .

Al Sindaco e alla Maggioranza , se e' ancora tale, sta stretto che i suoi piani siano stati sconvolti in quanto era tutto pianificato da tempo , ossia da quando il “ traditore politico ” in un solo giorno ha “ rinnegato ” tutte le battaglie aspre per non dire altro contro il Sindaco Castiglione per abbracciarlo e osannarlo , insomma trasformando il bianco in nero in un attimo , di contro anche esponenti altolocati della maggioranza sparavano a palle incatenate contro di loro . Infatti di quel piano e' rimasto solo il primo atto ossia la nomina ad Assessore di Giorgio Marchegiano con stipendio lasciando al Cauti solo la “ gogna politica ” mediatica assolutamente meritata secondo il mio parere politico . Voglio ricordare a chi non lo sapesse che la tecnologia avanzata ha permesso che qualsiasi dichiarazione politica , comizio , interventi in Consiglio Comunale possano essere risentiti integralmente con un semplice clic , e quelli fatti sia da Marchegiano che da Cauti sono fra i più duri nei confronti del Sindaco mai fatti da altri. Quindi nulla scappa più , non si può pensare come dice qualcuno per convincere altri a perpetrare nelle scorrettezze che “ tanto poi il popolo dimentica ” perchè e' esattamente il contrario . Per chi non lo sapesse o fa finta di non saperlo ormai i Cittadini hanno la memoria degli elefanti ossia non dimenticano affatto.

Tengo a precisare che il mio non e' un accanimento contro Emore Cauti ma contro il “ tradimento politico ” in generale attuato all'estrema potenza e che finirebbe inevitabilmente se davvero venisse premiato a tagliare qualsiasi labile legamento rimasto tra la politica e i cittadini che già non vanno più a votare .

L'elezione come Presidente della Paolucci rappresenta invece , caro Sindaco , il solo raggio di sole in una tempesta senza fine procurata ed alimentata dai suoi comportamenti e da chi ha effettivamente le redini di tutto , ma da oggi in poi la sua cocente sconfitta mette fine allo strapotere che per tanti anni ha potuto indisturbato applicare a suo piacimento - La informo che quella stagione e' finita e non tornerà più anzi e' del tutto evidente che la soluzione non e' far dimettere la Presidente ma semmai lo sarebbero senza dubbio le sue dimissioni immediate irrevocabili e non finte .

Naturalmente , secondo il mio parere , lei non si dimetterà sperando di mantenere a tutti i costi quella “ poltrona d'orata ” che invece , a beneficio della sua comunicazione , dice un giorno si e l'altro pure che non l'interessa ma in realtà non abbandonerà mai di sua volontà secondo il mio modesto parere .

Probabilmente chi finora ha manovrato i fili si e' talmente sopravvalutato , ai limiti del delirio di onnipotenza politica , che non ha calcolato che anche altri hanno intelligenza e non si fanno più manovrare come “ marionette ” , e' un gravissimo errore che prende chi pensa di poter fare e disfare a proprio piacimento considerando gli altri solo come pedine .

Gli episodi eclatanti delle dimissioni dell'ex assessora Paola di Sipio avvenute sbattendo la porta e mettendo alla luce la sudditanza che si deve a chi elargisce posti lautamente pagati e l'ultima elezione della Consigliera Paolucci Federica a discapito dei voleri dei manovratori che volevano a tutti i costi Emore Cauti dimostra che questi presunti “ Onnipotenti ” non sono più tali e che faranno anche loro una fine politica nettamente al di sotto di quanto si erano prefissati.

Come si esce da questa situazione catastrofica a cui non si sarebbe mai dovuti arrivare ma dovuta all'arroganza di pensare che solo io e tu comandiamo con tutti gli altri come sottoposti ?

Naturalmente ognuno ha le proprie idee ma secondo me la via maestra e più redditizia a livello di consensi dai cittadini e di giustizia , quella vera , e' che ci sia un qualcuno che stacchi la spina a beneficio del bene comune che in questa situazione sarebbe particolarmente apprezzata e compensata con il plauso e la riconoscenza indelebile degli elettori . L'EROE come amo definirlo io e' alle porte e fra poco si paleserà .

Bene in tutta questa situazione catastrofica in cui sta “ bruciando l'amministrazione ” qualcuno magari suona l'orchestra in pompa magna pensando a posizionarsi nel migliore dei modi per eventuali percorsi regionali alquanto difficili da perseguire e da raggiungere , naturalmente ognuno fa i percorsi che ritiene ma francamente mi sembra fuori luogo in un momento in cui e' un fuggi fuggi generale dalla nave che affonda .

Amerigo Gizzi