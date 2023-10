BELLISSIMA VITTORIA DELL'ORTONA SULLA CAPOLISTA RAPINO

Una vittoria voluta con determinazione dai gialloverdi che già dai primi minuti domina in lungo e in largo la capolista Rapino a cui non resta che guardare e ammirare il gioco spumeggiante fatto di trame , di fraseggi , di ariosità , di supremazia di gioco a tratti imbarazzante dell'Ortona . Parliamoci chiaro , la gara era molto sentita nell'ambiente ortonese ma la superiorità dimostrata con questa entità non era preventivata considerando che il Rapino in sole 5 gare disputate aveva già incamerato la bellezza di 12 rispetto invece ai 6 punti della squadra di Colussi.

Dai primissimi minuti le danze erano musicate dalla sola compagine in campo , ossia dai padroni di casa che un calcio avvolgente asfissiavano i malcapitati ospiti che già al 4' dovevano subire il gol di Giandonato . Chi si aspettava una reazione invece si deliziava del gioco prodotto dai gialloverdi che dettava i tempi di gioco con un piglio degno di una compagine di serie superiore che non concedeva assolutamente nulla agli avversari che solo al 25' riuscivano a tirare in porta , badate bene non ad impensierire il portiere Bozzi che per tutta la gara sarà spettatore non pagante in campo . Puntualmente il centrocampo composto da Giandonato , Selvallegra , Farindolini e Di Pietro suonava lo spartito senza trovare alcuna resistenza e sciorinava una serie di occasioni da rete che comunque inspiegabilmente non si tramutavano in gol . Ecco se dobbiamo trovare una pecca questa e' la “ stitichezza ” degli attaccanti che pure erano bravi a procurarsi le giuste opportunità ma davvero altrettanto di contro peccavano nello sfruttarle . Comunque il ragionamento più logico che si era portati a fare alla fine del primo era che se nel secondo si fossero ripetute simili opportunità non si poteva che segnare ancora . Ebbene così non e' stato in quanto le occasioni fioccavano anche nel secondo tempo ma ahimè rimanevano solo e soltanto occasioni gettate al vento . Non voglio gettare la croce addosso a nessuno ma onestamente una messe così cospicua di reti sciupate non si vedono tutti i giorni e per questo particolare questa gara rimarrà “ memorabile ” .

Alla fine della gara ci si chiede : ma era troppo forte l'Ortona o troppo debole il Rapino ? Sinceramente e' una domanda lecita perchè il divario in campo al di là del risultato “ striminzito ” e' stato così eclatante , evidente e schiacciante che le risposte a questi dubbi possono venire solo dalle prossime gare .

Io direi che in attesa di altri riscontri godiamoci lo spettacolo che l'Ortona oggi ci ha regalato e i tre punti che fanno classifica e corroborano l'ambiente . Ora sta ancora al Mister che finora ha dimostrato davvero competenza , maturità e sistema di gioco che i calciatori hanno assimilato e i risultati cominciano a venire di mantenere e raffreddare l'ambiente che davvero e' rimasto piacevolmente sorpreso dallo spettacolo a cui ha assistito . Domenica prossima le gare inizieranno alle 14,30 e giocheremo a Lanciano probabilmente nel campo Biondi che sembra finalmente di nuovo agibile , gara probante contro una squadra allestita per fare il salto di categoria .

Formazione Ortona :

1-Bozzi v. 6 - spettatore non pagante , la sufficienza anche se ha solo dovuto godersi lo spettacolo .

2-Di Pasquale v. 7 mai in difficoltà , gioca tranquillo e fraseggia con l'intera difesa da cui partono le azioni .

3-Donatelli v.7 sulla fascia sx potrebbe spingere di più ma non era questa la gara adatta perchè le occasioni fioccavano e non valeva la pena rischiare qualcosa .

4-Giandonato v. 7.5 ottima la sua prestazione impreziosita dalla rete segnata .

5-Lieti v.7 il capitano di rientro da due giornate di squalifica non fa errori e dirige da par suo .

6-Giancristofaro v. 7 senza sbavature , un quartetto difensivo impeccabile oggi .

7-Di Pietro v.7 buon lavoratore di centrocampo , prezioso il suo filtro , consistente e volitivo .

8-Farindolini v. 7 danza a centrocampo , smista e fa ripartite le azioni , belli i suoi lanci .

9- Colaiezzi v. 5.75 si da da fare , corre , svaria , ma mai incisivo , non e' un vero attaccante ma da il suo contributo .

10-Selvallegra v. 6 un primo tempo da assistman , nel secondo in netto calo , nelle conclusioni non e' mai preciso e ficcante .

11-Rosati v. 5 un impegno totale , si fa vedere e suggerisce i passaggi che riceve ma ahimè deve fare i conti con la sfortuna e la iella , ben 4 volte davanti al portiere cincischia in malo modo , davvero una giornata storta ma sicuramente la spalla in attacco può farla ma contare sui suoi goals mi sembra eccessivo .

Allenatore Colussi v. 8 sicuramente un valore aggiunto per la squadra gialloverde , in poco tempo e' riuscito a dare alla compagine una propria identità , una tranquillità ed efficacia di gioco che cominciano a dare i propri frutti , se potesse disporre di un vero goleador l'Ortona potrebbe sorprendere positivamente almeno questo e' il mio parere .

Amerigo Gizzi