Trasferta insidiosa per il Victoria Cross Ortona

Domenica 22 ottobre, alle ore 15.30, in trasferta a Castiglione Messer Raimondo, il Victoria Cross Ortona affronterà la Valle del Fino, gara valevole per la sesta giornata di campionato.

Dopo la bella prestazione in Coppa Abruzzo, la squadra di Mister La Barba è chiamata a dare continuità anche in campionato per cercare di risalire la china il prima possibile.

La squadra si presenterà rimaneggiata, ma sicuramente quella che scenderà in campo darà il massimo per poter riportare a casa un risultato positivo.