VITTORIA STRAMERITATA DELL'ORTONA AL DI LA DEL PUNTEGGIO CHE NON RISPECCHIA APPIENO IL DOMINIO DELLA GARA

Una vittoria inseguita e meritata anche se il punteggio di 2-1 non rispecchia appieno la superiorità che i gialloverdi hanno dimostrato sul campo . Comunque sia la gara non e' stata mai in discussione tranne nei primi 10' del primo tempo dove si e' rischiato di prendere gol su due svarioni macroscopici del centrale Reyes e del laterale dx Di Pasquale . Fortunatamente nella prima circostanza l'esperto Lieti e' riuscito a salvare sulla linea e nella seconda occasione ci siamo salvati con un po' di fortuna . Passato questo brevissimo periodo la squadra di Colussi ha preso le redini del gioco ed ha cominciato ad imbastire le proprie trame con costanza e continuità anche se con scarsa incisività iniziale ma si notava che col passare del tempo la superiorità territoriale non poteva che tradursi alla fine anche con segnature di reti . Comunque sia il primo tempo si e' concluso sul punteggio di parità di 0-0 .

Il secondo tempo e' cominciato in modo incalzante con l'Ortona sempre nella metà campo avversaria ma con un pericolosità nettamente superiore rispetto a quanto espresso nel primo tempo e le reti non potevano che coronare gli sforzi profusi con reti sfiorate in più occasioni . Al 15' il centravanti Tarquini si mangiava letteralmente una rete solo davanti alla porta ma finalmente al 17' s.t. l'ottimo Farindolini concludeva con precisione in rete con estrema e disarmante , per gli avversari , facilità una bella trama , appena 2' dopo al 19' ancora Farindolini con un'azione strepitosa porgeva su un piatto d'argento un pallone che Rosati accompagnava in rete . Sul due a zero l'Ortona andava sul velluto e le occasioni fioccavano ma la cattiva giornata di Selvallegra purtroppo impedivano si tramutassero in rete . Al 30' s.t. su un ennesimo svarione difensivo il Villa metteva a segno la sua unica rete che fissava il punteggio definitivo sul 2-1 .

La prossima gara l'Ortona la giocherà sabato 30 settembre sul campo del Franzavilla

Formazione dell'Ortona

1-Bozzi v. 6 pochissimo impegnato , incerto nella presa

2-Di Pasquale v. 6 un voto magnanimo , poco attento e non concentrato

3-Finizio v. 6 ha dato il suo contributo

4-Giandonato v .6 ha mantenuto la posizione ma non ha mai affondato nella metà campo avversaria .

5-Lieti v. 7 sempre attento e concentrato salva anche una rete gia' fatta sulla sua linea di porta

6-Reyes v. 5.5 un paio di svarioni per un difensore come lui sono troppi , fortunatamente c'era Lieti che ci ha messo una pezza

7-Di Pietro v. 6 si e' visto poco , mai in evidenza , si e' limitato al minimo sindacale

8-Farindolini v. 8,5 in assoluto il migliore dei 22 in campo. Imposta , conclude, segna , offre assist , corre , un faro

9-Tarquini v. 6 ma solo per l'impegno e la volontà di rincorrere tutti i palloni ma scarsissima incisività che per il ruolo che ricopre e' essenziale

10-Selvallegra v. 4.5 giornata da dimenticare , carente nei dribling , non rincorre mai l'avversario , goffo in alcune circostanze nelle conclusioni , pessima gara la sua

11-Rosati v. 6.5 corre , sempre in movimento , e' uno dei più incisivi in attacco , non e' casuale che si sia fatto trovare pronto sul passaggio meraviglioso di Farindolini .

allenatore Colussi v. 7 non ha un compito facile , mettere a punto ed assemblare una compagine ex novo e' cosa da far tremare i polsi , lui non si scompone , bravo

Amerigo Gizzi