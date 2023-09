Beffata nel finale il Victoria Cross Ortona

SAN VALENTINO 4

VICTORIA CROSS 3

La classica partita dai due volti, un primo tempo dove la squadra di casa ha chiuso meritatamente in vantaggio per due a zero e seppur qualche occasione lo abbiamo creato non siamo riusciti ad essere concreti sotto porta.

Mister La Barba fa' i suoi accorgimenti e mette dentro tre millenial, Di Salvatore, Di Croce e Cisse, devastante la prova di quest' ultimo all' esordio stagionale.

E la musica cambia notevolmente nel secondo tempo, accorciamo subito con Luciani di testa servito magistralmente da D'Amelio e al ventesimo la pareggiamo con De Luca.

Alla mezz'ora ripassano in vantaggio loro su rigore ma non passano neanche due minuti e Luciani si procura un rigore ben trasformato da De Luca.

L' inerzia della partita cambia a nostro favore e la squadra di casa è alle corde e nel nostro momento migliore, a due minuti dalla fine, arriva la beffa.

Nulla da rimproverare ai ragazzi perché anche oggi la prestazione c'è stata, contro una squadra molto ben organizzata, è mancato il risultato, che chiaramente è la cosa che conta, ma continuando a giocare così i punti arriveranno.

Sabato prossimo torneremo a giocare in casa davanti al nostro pubblico, con la consapevolezza che la strada tracciata è quella giusta.