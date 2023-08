Simone Marcucci, giovane cestista ortonese selezionato dal College Borgomanero

Una questione di famiglia, nel segno del talento. Simone Marcucci, giovane cestista classe 2009, è pronto per inseguire il suo sogno: diventare un giocatore di pallacanestro nel vivaio del College Borgomanero, seguendo i passi del fratello Francesco, che già da anni si è trasferito in Lombardia nelle giovanili meneghine dell’Olimpia MilanoAnche il più giovane dei fratelli Marcucci, dunque, è pronto per vivere questa esperienza che lo porterà lontano da casa ma vicino ai suoi sogni Il ragazzo, già alto 186 centimetri approderà nella società piemontese grazie alla fiducia riposta di Federico Ferrari e di Francesco Rossi

La Società College Borgomanero di certo non ha bisogno di presentazione vista la sua longevità e la qualità del lavoro svolto dallo staff di altissimo valore, che ha portato i propri atleti alla partecipazioni alle fasi finali nazionali delle categorie giovanili , nonché alla convocazione nelle rappresentative Nazionali .

Simone nasce cestisticamente nelle giovanili della We’re Basket dove è seguito da coach Gaetano Ciminieri, Istruttore Nazionale Minibasket, uno dei pilastri della pallacanestro abruzzese. Il ragazzo ha anche partecipato agli allenamenti con il coach serbo Milan Mandaric, tecnico che non ha bisogno di presentazioni grazie alla sua caratura internazionale, che sviluppa il talento degli atleti emergenti e svolge questo lavoro in Italia così come ha fatto per tanti ragazzi stranieri che oggi infiammano i parquet dell’NBA.

Nel suo percorso ha svolto alcune sedute di allenamento con Jacopo Pardi, ed anche per merito suo se si è creata questa opportunità.

Nei due anni della pandemia , nonostante le restrizioni , il ragazzo si è allenato ed è cresciuto molto nelle formazioni delle giovanili della Pescara Basket del Presidente Luca Di Censo , che sempre rispettando i protocolli imposti, ha comunque fatto di tutto per proseguire il lavoro necessario alla crescita dei propri atleti seguiti da coach Peppe Febo.

Nell’ultimo anno è stato seguito dal Coach Luca Cinquegrana e grazie a lui è cresciuto tantissimo, tanto che la rappresentativa del sodalizio Pescara Basket, Unibasket Lanciano e Academy Isernia ,si è aggiudicata il titolo di campione regionale Eccellenza U14 .

Nel corso di questo anno è stato selezionato e ha partecipato al progetto Academy Camp Territoriale Abruzzo e Molise

Ora il grande passo verso College Borgomanero , seguendo anche gli stimoli e l’esempio del fratello Francesco che intanto è cresciuto sia tecnicamente che fisicamente, fino ai 204 centimetri attuali e, con un ottimo rendimento scolastico, prosegue la sua crescita sportiva nell’ Olimpia Milano .

In bocca al lupo a Simone, dunque, sperando che questo sia solo l’inizio di un percorso che lo porterà a crescere cestisticamente e non solo , per cogliere a pieno l’opportunità che la società piemontese gli ha concesso, e per inseguire fino alla fine il suo sogno.

da c.s.