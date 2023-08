ORMAI E' EVIDENTE L'INCAPACITA' E IL PRESSAPOCHISMO DEL DUO CANOSA-CASTIGLIONE

Comunicato stampa del 16 agosto 2023

Al peggio non c’è mai fine!

Deturpato, quanto meno per utilizzo inappropriato, il Monumento ai Caduti del mare in occasione dell’allestimento della manifestazione Ideale, che per modi e contenuti più che dedicata al grande Tosti appare autocelebrativa dell’assessore Cristiana Canosa.

I Consiglieri comunali di opposizione Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza, Lucia Simona Rabottini, Antonio Sorgetti ed Italia Cocco, con una lettera inviata al Prefetto di Chieti e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara, hanno segnalato il grave atto accaduto in occasione dell’allestimento della manifestazione denominata “Ideale. Ortona ai tempi della Belle Epoque”, organizzata dal Comune di Ortona e dal Comitato Manifestazioni Ortonesi, che si terrà lungo la Passeggiata Orientale ad Ortona nei giorni 17, 18 e 19 agosto prossimi.

Nel predisporre l’allestimento di una improbabile Ortona dei primi del ‘900, è stato, infatti, “deturpato” il Monumento ai Caduti del mare realizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia per ricordare tutti i caduti in mare e con esso in particolare la bandiera dello Stato presente sul monumento.

“Molti cittadini – dichiarano i consiglieri comunali di opposizione – in questi giorni, come purtroppo accaduto già in passato, ci hanno segnalato una serie di circostanze davvero imbarazzanti legate all’allestimento della Passeggiata Orientale per l’evento.

“Dopo l’installazione sul pavimento della passeggiata orientale di una lastra di marmo con inciso un frammento poetico della celebre romanza “Ideale” – continuano i consiglieri comunali di opposizione – erroneamente attribuito al Maestro Francesco Paolo Tosti, che in realtà ne ha composto la musica e non all’autore Carmelo Errico, e la collocazione di una gigantografia dello stesso Maestro in prossimità di un cestino della spazzatura, solo per citare alcuni esempi, questa volta si è addirittura utilizzata l’asta della bandiera tricolore presente sul Monumento ai Caduti del mare come sostegno per un lenzuolo collocato tra la Sala Eden e il complesso S. Anna!”

“Davvero non c’è fine al peggio! – concludono in Consiglieri comunali di opposizione – Ormai è evidente l’incapacità ed il pressapochismo del duo Canosa/Castiglione.

Ortona merita sicuramente di più di questa amministrazione comunale che, mentre si autocelebra per il nulla, non riesce a dare risposte concrete agli ortonesi!”

I CONSIGLIERI COMUNALI DELL'OPPOSIZIONE “ UNITI PER ORTONA ”