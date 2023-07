'Urban Trail' e 'Monte Amaro Extreme Sky Race', appuntamenti a Fara San Martino

Per sabato 29 luglio si annuncia una quinta edizione imperdibile della Fara Urban Trail in memoria di Costantino Cipollone a Fara San Martino.

In piazza Municipio, si comincia alle 17:00 con le gare dei bambini e dei ragazzi dai 5 ai 15 anni per poi lasciare spazio alle 18:00 con la partenza della competitiva di 8 chilometri e della passeggiata non competitiva di 4 chilometri.

Domenica 30 si replica ancora a Fara San Martino con lo svolgimento della Monte Amaro Extreme Sky Race su un tracciato esigente di 29 chilometri che prevede lo scollinamento a quota 2.793 metri del Monte Amaro per fare ritorno al punto di partenza (il via alle 7:00 da piazza Municipio). Un programma davvero nutrito e molto articolato a Fara San Martino con la regia organizzativa comune del Gruppo Sportivo La Sorgente nell’ambito del Festival della Montagna, grazie anche all’input dato dal pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco in qualità di referente delle due giornate di sport in seno al Festival.