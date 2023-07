AUGURI AL NEO DOTTORE CIRO PISERCHIA

Congratulazioni al neo dottore Ciro Piserchia per la laurea triennale conseguita in Ingegneria Biomedica presso l'Università “Gabriele D'Annunzio” Chieti-Pescara.I complimenti e gli auguri naturalmente vanno estesi a tutti i famigliari Ing. Giuseppe Piserchia e dott.ssa in Dermatologia Caterina Frisotti , genitori , e alla sorella Chiara Piserchia .

Siamo oltremodo felici di festeggiarlo perchè Ciro ha militato lo scorso anno nell'Ortona Intrepida Basket disputando un'eccellente campionato .

Il corso di Laurea Triennale e' stato istituito appena tre anni fa e quindi i 21 studenti che hanno conseguito la laurea sono i primi in assoluto ed anche per questo va rimarcato assolutamente l'evento .

E' chiaro che il corso di laurea triennale di Ingegneria Biomedica alla Gabriele D'Annunzio e' stato solo l'inizio a cui inevitabilmente deve seguire anche l'Istituzione del corso di Laurea Magistrale e siamo sicuri che le autorità preposte non faranno mancare il loro impegno affinchè questa realizzazione sia cosa concreta .

Amerigo Gizzi