Torna la Nuotata della Costa dei Trabocchi

Riecco la “Nuotata della Costa dei Trabocchi”, tra sport e beneficenza.

Si terrà sabato 29 luglio, partendo dallo stabilimento balneare Lido Cavalluccio a Rocca San Giovanni. L’appuntamento è organizzato dalla società sportiva Lanciano Nuoto e vedrà protagonisti oltre cento nuotatori (già iscritti) che arriveranno da tutte le regioni d’Italia.

In palio il Trofeo “Gennaro Di Battista”, che è alla nona edizione. L’appuntamento, per gli atleti è alle 8, per eventuale iscrizione e per punzonatura. La quota di iscrizione è di 10 euro e il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Associazione Italiana sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn, organizzazione di volontariato ((www.aisiwh.it).

La nuotata, che avrà inizio alle 10.30, si svilupperà su un percorso di gara di di 3 chilometri e 200 metri: partenza da “Punta Cavalluccio”, saranno doppiati, in sequenza, i trabocchi “Pesce Palombo” e “Punta Rocciosa” per tornare verso nord, verso il trabocco “Punta Cavalluccio” e rientrare nello stabilimento dove si svolge il raduno dei partecipanti.

“Siamo davvero felici – dice Franco D’Intimo, presidente di Lanciano Nuoto – di supportare questa iniziativa creata dall’amico Vittorio Rosati. Manifestazione ormai diventata appuntamento nazionale fisso per gli amanti di questo sport, visto anche lo scenario mozzafiato, cornice perfetta. Speriamo in condizioni meteo adatte all’evento”.