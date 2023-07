Il Partito Comunista Italiano di Ortona prende posizione riguardo alla situazione preoccupante che affligge la strada di Corso Villagrande di Ortona. Il PCI di Ortona è stato sollecitato dalle numerose lamentele dei cittadini che quotidianamente si trovano a dover percorrere questa strada, la quale presenta un grave problema di parcheggio indiscriminato su entrambi i lati, mettendo a repentaglio sia l'incolumità dei cittadini che la sicurezza delle vetture.

Questa situazione non può essere trascurata, poiché rappresenta un pericolo imminente per la vita e l'integrità fisica di tutti coloro che utilizzano Corso Villagrande. Il PCI di Ortona invita pertanto l'Amministrazione Castiglione e i suoi attenti consiglieri a prendere seri provvedimenti per porre rimedio a questa pericolosa abitudine.

Siamo convinti che sia compito dell'amministrazione comunale garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Chiediamo quindi un intervento tempestivo per disciplinare il parcheggio lungo Corso Villagrande, attraverso l'adozione di soluzioni idonee a prevenire incidenti e a garantire il corretto flusso del traffico.

Il PCI di Ortona ribadisce la sua totale disponibilità a collaborare con le autorità locali per trovare una soluzione adeguata e a lungo termine a questo problema. Tuttavia, in caso di mancato intervento, ci vedremo costretti a rivolgerci ad altri enti sovraordinati affinché venga tutelata la sicurezza dei nostri concittadini.

Chiediamo alla comunità locale di sostenere la nostra richiesta affinché possiamo garantire una città più sicura e vivibile per tutti. La tutela della sicurezza stradale deve essere una priorità indiscutibile per ogni amministrazione responsabile.

c.s. Partito Comunista Italiano di Ortona