"Tappa a piedi", la carica dei... 600

La “Tappa a piedi – Costa dei trabocchi” di Opes Abruzzo e Vini Fantini Asd ha fatto registrare il sold out: in 600 alla partenza con partenza alle ore 9.30 di domenica 23 aprile, dal parcheggio Baia Verde di Fossacesia per la manifestazione podistica organizzata in collaborazione con i Comuni di Fossacesia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Ortona, le Associazioni Atletica Fossacesia, Ortona for Runners, Pedalando Pedalando, @artbike&run+wine e le Forze dell’Ordine.

Ben quattro eventi in un solo appuntamento, proposto sul percorso che il prossimo 6 maggio ospiterà la prima tappa dell’edizione 106 del Giro d’Italia: ben 600 gli iscritti, che hanno percorso la pista ciclabile da Fossacesia ad Ortona su diverse lunghezze.

Partenza uguale per tutti, fissata alle ore 9.30, sotto l’arco Opes sulla ciclabile dal parcheggio di Baia Verde, con arrivo ad Ortona, Porta Caldari, per la gara competitiva di 18 km. A seguire le premiazioni.

Partenza e arrivo dal parcheggio di Baia Verde, invece, per la gara non competitiva di 10 km, la passeggiata metabolica con SimonaTrainer di 10 km ed il giro walk di 5 km non competitivo.

Soddisfatti gli organizzatori per la grande risonanza dell’evento con atleti provenienti da tutto il territorio abruzzese e non solo.

“È stata una splendida esperienza personale ma anche una grande soddisfazione sia mia che di tutta la società Vini Fantini poter organizzare, gomito a gomito, con Maurizio Formichetti, referente per Rcs Abruzzo, il test event della Grande Partenza del Giro d’Italia 2023. Un ringraziamento particolare al presidente Terenzio Rucci e al Comitato Regionale Opes Abruzzo per la collaborazione e la gestione sportiva. Il successo in termini tecnici, di partecipazione e di soddisfazione da parte di tutti è stata la più grande gratificazione per tutto l’impegno e la passione che abbiamo profuso”, ha dichiarato Alberico Di Cecco, organizzatore e responsabile della Vini Fantini Asd.

“Un primo evento sold out, quello svolto stamattina in collaborazione con Alberico Di Cecco e la Vini Fantini a cui vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto. Un sold out, segno di assoluta professionalità, che conferma la collaborazione con la Vini Fantini per un ricco calendario di appuntamenti che sveleremo a breve”, ha aggiunto Terenzio Rucci, presidente Opes Abruzzo.