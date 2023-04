2Â°Torneo di Burraco Abruzzo Daunia - Asd Giochi da Tavola Ortona

Importante appuntamento per gli appassionati di Burraco a Ortona.

Il 2° Torneo di Burraco Abruzzo Daunia si terrà domenica 30 aprile, dalle 10,30 in poi, ad Ortona presso il ristorante Vistamonte,

Dopo il primo torneo svoltosi a gennaio a San Severo, l’Asd Asd Giochi da Tavola Ortona, affiliata all’ABI ( Associati Burraco Italia che conta 46 associazoni in Italia ) e Opes Italia in quanto il Burraco è disciplina sportiva, è riuscita, per la prima volta, a portare un appuntamento del torneo dell’area “ Abruzzo Daunia “ a Ortona.



L’Asd Giochi da Tavola Ortona, presieduta da Raffaellla Loforesi , è un’associazione, autofinanziata, operante dal 2018 a Ortona e che attualmente conta 140 soci. Ha la sua sede a Villa Torre, presso l’ex Cipa, locali prima quasi in stato di abbandono e che ora , grazie anche alla collaboraizone dell’amministrazione, l‘Asd ha riportato a nuova vita vendono utilizzati per la attività dei soci.

Gli iscritti sono 200 e giocheranno nei 50 tavoli previsti per il torneo di domenica diretto dall’arbitro nazione A.B.I. , coadiuvato da altri due arbitri regionali. Il torneo sarà articolato in 6 turni di cui tre saranno con sistema Mitchel e 3 con il sistema Danese .

I vincitori con maggior punteggio del torneo di Ortona, concorreranno con i vincitori del 1 tornero svoltosi a San Severo e con vincitori del prossimo torneo che si svolgerà a settembre a Vasto, per l’assegnazione del titolo di vincitori della regione “ Abruzzo Daunia “

“ Sono momenti di condivisione e aggregazione “ sottolinea Raffaela Loforesi, presidente dell'Asd Giochi da Tavola Ortona edidenziando come “questa occasione ha portato numerosi appassionati a venire nella nostra Ortona, dando un contributo, minimo, ma anche importante per la nostra realtà “