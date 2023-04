Tante adesioni e grande entusiasmo al Trofeo Pinocchio di tiro con l'arco a Ripa Teatina

Si è disputata la fase invernale del “Trofeo Pinocchio” di tiro con l’arco all’insegna dello sport, dell’amicizia e del sano agonismo organizzata nella sede degli “Arcieri delle Torri” a Ripa Teatina dalla Fitarco Abruzzo.

Sono stati impegnati in gara gli atleti più giovani della regione, disputando prove nelle distanze di 15 e 20 metri nella divisione arco olimpico.

La vittoria femminile per la distanza dei 15m la ottiene Asia Valente dell’Asd Arcieri delle Torri: nel campo maschile il primo posto va a Luca Recubini dell’Asd Arcieri Peligni.

Alla distanza dei 20m nella cat. F2, primo posto per Isabella Riposo dell’Asd Arcieri Arcobaleno e Filippo Di Leonardo dell’Asd Compagnia Arcieri Il Delfino per la cat. M2.

Cat. F3: primo posto nel settore femminile per Alessia Ranalli del’Asd Arcieri Peligni e primo posto M3 per Manuele Santangelo dell’Asd Arcieri Abruzzesi.

Alle premiazioni presente Enzo Imbastaro, presidente del Coni Abruzzo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale della Fitarco Aldo Di Silverio, per il grande numero di adesioni.

Appuntamento ora per la fase regionale estiva del 21 maggio, che sarà organizzata dalla Compagnia Arcieri Il Delfino nel proprio campo di Atri, per la selezione della squadra che parteciperà alla fase nazionale del 17 e 18 giugno in programma sempre ad Atri.