San Martino, il "Bacco d'Abruzzo" celebrato in tutta la regione

Sul format di Paolo Pacitti "Macchemito", in onda su Buongiorno Regione su Rai 3, approda San Martino da Tours meglio noto come il "Bacco d'Abruzzo" e sono state proprio le telecamere Rai con Sem Cipriani e la voce dello scrittore abruzzese Peppe Millanta a raccontarne le leggende che lo riguardano. Il suo culto, che si è sovrapposto ad altri preesistenti, è uno dei più famosi in Europa, ed è stato portato in Abruzzo da Franchi e Longobardi.

E' celebre per l'episodio del mantello diviso con un mendicante per salvarlo dal freddo in una gelida notte: questo episodio giustifica anche "l'estate di San Martino", periodo di clima mite che caratterizza il mese di novembre; secondo la tradizione il caldo anomalo servì a scaldare San Martino proprio in quella notte.

Le feste abruzzesi dedicate a San Martino sono legate all'abbondanza delle messi e del vino: "il calendario dei riti e culti cristiani si sovrappongono al calendario pagano per non stravolgere gli usi e le abitudini delle popolazioni soprattutto rurali - spiega l'archeologa Maria Cristina Mancini. - Questi culti e questi riti sono legati alla stagionalità della natura ma soprattutto in ambito agricolo - pastorale".

Nel giorno dedicato al Santo, l'11 novembre, si assaggia il vino novello e questa tradizione nasce da una leggenda pagana secondo cui Martino sarebbe stato un forte bevitore tanto da ritirarsi spesso ubriaco a casa; e proprio da ubriaco morì di freddo in una cantina in una gelida notte; dalla sua bocca nacque una vigna che riempiva continuamente una botte (dietro cui si era rifugiato) di ottimo vino.

Le tracce del protettore del vino o del "Bacco d'Abruzzo" si trovano proprio nelle Gole di San Martino a Fara Sara Martino (Chieti), dove secondo la leggenda fu proprio lui a squarciare la pietra della montagna con la sua pressione.