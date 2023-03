L'ORTONA SUBISCE UNA BRUTTA BATTUTA D'ARRESTO E LASCIA SUL TERRENO L'INTERA POSTA

Brutta sconfitta in casa da parte dell'Ortona regolata con secco 2-0 ad opera del Fossacesia per l'occasione “ corsara ” . C'era estremo bisogno a questo punto del campionato di una vittoria ma purtroppo questa non e' arrivata pur non disputando una brutta gara anzi il punteggio di 2-0 a favore del Fossacesia mal racconta quanto sviluppato dalle due compagini . Credo che la differenza l'ha fatta soltanto il cinismo della squadra ospite che su tre tiri in porta ne ha messi a segno ben due mentre i gialloverdi ne hanno sprecati almeno una decina . E' vero che i gol bisogna farli ma e' anche vero che a volte occorre almeno una piccola dose di fortuna che purtroppo e' completamente mancata alla squadra di Sansovini . E' anche vero però che si e' visto chiaramente la mancanza di un giocatore d'area che sa come mettere in rete simili occasioni che ripeto sono state numerose ma che richiedono anche una capacità da rapinatori d'area che a noi manca completamente . Una nitida occasione l'abbiamo avuta appena due minuti dopo l'inizio della gara con Squadrone che ha calciato sul portiere in uscita , davvero una ghiotta opportunità sprecata . Tutto il primo tempo e' stato all'insegna di un sostanziale equilibrio e solo un fallo su Dragani non rilevato dall'arbitro ha innescato un velenoso contropiede che ha permesso al Fossacesia di andare in rete col suo centravanti arrivato solo davanti al nostro portiere Pelusi . Allo scadere della prima frazione di gioco i gialloverdi potevano pareggiare su colpo di testa di Ligocki che però sbagliava il tempo d'impatto e mandava malamente alto sulla traversa . Il secondo tempo vedeva i padroni di casa spingere sull'acceleratore e sfiorare piu' volte la segnatura su innumerevoli cross provenienti dalla fascia destra dove il tandem Puzzo - La Delfa per lunghi tratti ha spadroneggiato , su alcuni cross bastava mettere il piede per segnare ma ahimé nessuno e' riuscito a metterci questo benedetto piede ma non e' solo un dettaglio e' che manca davvero un calciatore d'area e questo oggi lo abbiamo pagato con la sconfitta . Il raddoppio del Fossacesia si e' concretizzato al 22' del s.t. su cross dell'ala destra che piu' volte con la sua maestria e velocità ha messo in difficoltà Midolo apparso appannato e non all'altezza dei suoi giorni migliori . Certo e' che bisognava fare assolutamente meglio , occorreva qualche giocata di Dragani o Ligocki , i due con più classe in campo per illuminare una gara che comunque non l'abbiamo giocata male ma il problema e' che se non si segna tutto diventa più difficile , si perdono le distanze , ci si innervosisce e ci si fa espellere come e' avvenuto a Lemou per doppia ammonizione . Nulla e' perduto , la squadra deve subito reagire con forza e determinazione già da domenica prossima a Pescara contro la Delfino Curi e recuperare quanto lasciato sul terreno oggi .

Formazione Ortona :

1- Pelusi v. 7 credo sia il miglior portiere d'eccellenza , lo dimostra sempre quando viene impiegato , impeccabile . 2- Puzzo v. 7.5 il migliore in campo , difende , attacca , a volte devastante sulla sua fascia destra , bravissimo . 3-Midolo v. 5.5 aveva di fronte un brutto cliente , velocissimo e tecnico che lo ha messo più volte in difficoltà . 4-Lanza v. 6 ha un'ottima posizione , ma troppo compassato , avrebbe bisogno di un centrocampista a tutto campo a fianco con doti dinamiche e tecniche ma non c'e' . 5-Salvucci v. 6 come sempre se la cava ma impreparato sul primo gol insieme a Martelli . 6- Martelli v. 5.5 e' il più esperto , deve dirigere e posizionare la difesa in modo tale da non farsi trafiggere da ripartenze velenose come in occasione del primo gol . 7- La Delfa v. 7.5 una mole di gioco importante , e' dinamico , buon dribling , fraseggia bene con Puzzo , gioca un buon calcio ed e' continuo durante la gara . 8-Squadrone v. 6 In un paio d'occasioni in buon inserimento , poteva segnare in un paio d'occasione , nella seconda bastava mettere il piede , peccato . Troppo compassato . 9- Lemou v. 5.5 schierato centravanti fa ben poco , non riesce a far salire la squadra perché non difende bene il pallone e non e' dotato nello stop , troppo falloso si fa espellere per doppia ammonizione , scarsa prestazione anche se il ruolo di ariete non gli si addice , deve sprigionare la sua velicità in campo aperto . 10-Dragani v. 6 non attraversa un buon momento di forma , perde un pallone a centrocampo subendo un fallo non fischiato ma comunque e' un errore grave perché con la sua esperienza non deve permettere in quella posizione una ripartenza che potrebbe costare caro come purtroppo accaduto . 11-Ligocki v. 6 lontano dal suo standard migliore , appena sufficiente , deve fare molto di più per incidere . 19- Di Donato v. 6 sostituisce Dragani ma non cambia nulla . ALLENATORE ---- SANSOVINI V. 6 non sempre riesce a mantenere la squadra calma e tranquilla e questo e' fondamentale . Amerigo Gizzi