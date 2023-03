Domenica 19 Marzo dalle 18,30 , nella sede dell'Enoteca regionale d'Abruzzo a Palazzo Corvo Ortona, si parla di “ Vino e Salute “ .





Dopo i saluti del Somm. prof. Angela Di Lello ,

presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Abruzzo e della referente didattica regionale AIS Abruzzo Somm. Prof. Manuela Cornelii

parleranno di Vino e Salute

la somm. Adriana Terreri, delegata Ais Chieti

ed il Dr. Lorenzo Russo

Si parlerà :

- dell’assunzione moderata di vino

“ nell’età adulta e per lo più ai pasti “nello stile della Dieta Mediterranea (2 bicchieri al giorno per uomini e 1 per le donne) favorisce la longevità, riduce il rischio delle malattie cardiovascolari, di diabete e disturbi cognitivi, e non influenza in maniera significativa il rischio di sviluppare un cancro, eccetto per le donne con storia personale o familiare di cancro alla mammella. “

- il vino fa bene o fa male ?

“ Il vino non è un farmaco: è indubbio che gli astemi non devono iniziare a bere alcolici per ridurre il loro rischio di malattie. Non esiste medico che possa suggerire una cosa simile. Ma l’evidenza epidemiologica indica che non c’è motivo di suggerire a coloro che bevono vino con moderazione di smettere di farlo. “

- il rapporto tra consumo di alcol, vino e salute, e come normarlo :

“ dopo la proposta di Nutriscore, del Cancer Plan, degli Health Wealth e del “caso Irlanda” si è tornati ad accendere i riflettori su un tema caldissimo. Ovvero quello del rapporto tra consumo di alcol, vino e salute, e su come normarlo, tutelando la salute, ma anche un settore produttivo fondamentale per l’Italia a livello non solo economico, ma anche culturale, storico, ambientale e paesaggistico, informando correttamente i consumatori. Come, secondo non solo la filiera del vino e degli spirits italiana, ma anche secondo buona parte della medicina e tutti gli schieramenti politici più importanti d’Italia, di Governo e di opposizione, non farebbe invece l’Irlanda, decisa ad andare avanti con i suoi “health warning” in etichetta, avallati dalla Commissione Ue, ed ora portati in Wto, dove sarà battaglia “



Le conclusioni saranno a cura del Presidente Nazionale Citta del Vino, Angelo Radica .