L'ORTONA SOCCOMBE IN CASA CON L'ALBA ADRIATICA SUA CONCORRENTE DIRETTA PER LA SALVEZZA

La gara era delicata ma assolutamente alla portata e quel che più contava era con una diretta concorrente per la salvezza. Si aspettava un'Ortona arrembante , volitiva , determinata , agonisticamente al massimo ed invece abbiamo assistito ad una prestazione non all'altezza , assolutamente insufficiente che ci ha condotto ad una meritata sconfitta che fa ancora più male visto che e' stato ottenuta in uno scontro diretto per la salvezza ossia con l'Alba Adriatica . La gara e' andata male addirittura peggio della più pessimistica delle previsioni ed e' finita con un sonoro ed inequivocabile punteggio di 4-1 a favore degli ospiti . I gialloverdi hanno prodotto un discreto calcio nel primo tempo ed infatti questo primo scorcio di gara e' finito in perfetta parità col punteggio di 1-1 . Gli ospiti sono passati in vantaggio al 21' su rigore fischiato per fallo di mano in area ma l'Ortona ha subito reagito pervenendo al pareggio al 33' con Ligochi che riprendeva una respinta della traversa su calcio di punizione calciato da Rodriguez . Sul finire del primo tempo l'Ortona ha cercato di pervenire al vantaggio ma con scarsi risultati . C'era tutto il secondo tempo a disposizione per fare propria la gara e la fiducia era tanta ma inaspettatamente l'Alba Adriatica saliva in cattedra ed al 17' perveniva meritatamente in vantaggio su svarione della nostra difesa . Reazione dei gialloverdi ? Assolutamente no , anzi cominciava a serpeggiare nervosismo che notoriamente non porta nulla di buono e al 33' Miccoli subentrato allo stanco Martelli si faceva espellere per un grossolano e scomposto intervento su un avversario nei pressi del centrocampo , francamente un intervento che si poteva risparmiare ma che acuiva ancora di più l'impotenza gialloverde . gli ultimi 15 minuti sono stati un calvario perché anche la panchina perdeva le staffe e ne facevano le spese un dirigente e lo stesso allenatore Sansovini . Le scorribande dell'Alba continuavano a questo punto con tanta efficacia e al 38' e al 41' pervenivano ad altre segnature portando il bottino totale a quattro reti . Sinceramente c'é poco da recriminare , abbiamo giocato male se non malissimo , alla fine abbiamo ampiamente meritato di perdere e purtroppo questo complica maledettamente il cammino verso la salvezza , naturalmente ancora nulla e' perduto e i calciatori hanno il dovere di riscattarsi con l'orgoglio che devono avere i veri combattenti , ora siamo giunti al punto che ogni gara e' per noi una finale e bisogna giocarsela tutte fino alla fine senza temere nessun avversario al di là della forza presunta che potrebbe avere . Domenica a Pontevomano mi aspetto un pronto riscatto dai calciatori che devono necessariamente riportare una vittoria , forza ragazzi .

Formazione Ortona :

1- Mattia v. 6 ha preso 4 reti ma incolpevole , ha fatto quello che doveva fare . 2-D'Alonzo v. 5 non gioca bene e questo succede spesso , peccato perché l'impegno c'é ma i risultati non sono confortanti . 3-Midolo v. 5.5 non e' il solito che conosciamo , si perde nel marasma difensivo 4-Lanza v. 5 davvero sotto tono , il suo apporto e' stato deficitario , non ha mai comandato il gioco sia in attacco che in ripiegamento 5-Salvucci v.5 salvare qualche difensore e' cosa ardua e lui non fa eccezione . 6-Martelli v.5 il suo ruolo e' anche far girare adeguatamente tutto il reparto difensivo e questo e' mancato . 7-La Delfa v. 6 uno dei piu' volitivi , ha cercato di incidere ma mal supportato dai compagni . 8-Di Donato v. 5.5 veramente sotto tono , ha perso molti palloni e non e' stato all'altezza di raccordare il gioco tra centrocampo e attacco . 9-Rodriguez v. 6 la sufficienza perché quando gioca non si risparmia mai , va su tutti i palloni anche quelli che sembrano persi , poco incisivo ma bravo . 10- Ligochi v. 6 la sufficienza perché si e' trovato al posto giusto al momento giusto ma davvero sottotono e al di sotto delle ultime prestazioni . 11-Kimou v. 5 delusione , flemmatico , sembra camminare anziché correre , davvero una brutta prestazione . 19-Dragani v. 6 un voto d'incoraggiamento perché rientra dopo un mese , speriamo torni in palla perché altrimenti sono guai seri . Allenatore Sansovini v. 6 non schiera Puzzo , tiene per tutta la gara in campo Kimou , si fa espellere .

Amerigo Gizzi