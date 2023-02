Argomenti condivisi e sintesi delle posizioni - I sette consiglieri di maggioranza rispondono a Cocco, Rabottini e Sorgetti

"A questo punto alla luce delle dichiarazioni dei tre consiglieri Cocco Rabottini e Sorgetti si ritiene necessario ristabilire la verità dei fatti.

Sono stati infatti diversi i momenti in cui il sindaco ha condiviso con la maggioranza le criticità rilevate all'impianto offshore: una prima riunione con l'ing. Tommaso Giambuzzi e un secondo incontro prima del consiglio comunale dell'11 febbraio con la bozza delle osservazioni in cui il sindaco e tutti noi consiglieri abbiamo condiviso la richiesta di Rabottini e Sorgetti di inserire con maggiore enfasi la criticità della vicinanza alla costa.

Ma soprattutto come consiglieri abbiamo appoggiato l'emendamento presentato da Sorgetti che dava mandato al Sindaco di presentare le osservazioni.

Il primo cittadino in consiglio ha assicurato ai cittadini e a noi consiglieri che avrebbe, come sempre, fatto il bene della città inviando le osservazioni così concordate inserendo anche alcuni passaggi del documento inviato dalla minoranza. Noi consiglieri avendo fiducia, nei fatti e non con parole vuote, nell'onestà del sindaco non abbiamo ritenuto di dover vedere la stesura tecnica ultima del documento. Ma se per i consiglieri Cocco, Rabottini e Sorgetti la parola data dal sindaco non era sufficiente bastava chiedere di visionare la stesura finale, magari il giorno prima della presentazione quando Sorgetti e Rabottini erano in Comune. E allora ci chiediamo perché non lo hanno fatto? Se davvero erano interessati solo al bene della città perché semplicemente non hanno chiesto? Forse perché alle loro osservazioni lavoravano già da diversi giorni avendo come unico interesse la visibilità personale. Inoltre oggi si mostrano stupiti delle dimissioni del sindaco quando lui stesso le aveva anticipate ai tre consiglieri comunali per telefono, rimarcando la gravità politica di presentare osservazioni individuali.

La nostra maggioranza si caratterizza per un confronto continuo e aperto tra tutte le sue anime, con una condivisione costante degli obiettivi. La libertà di pensiero è sempre assicurata ma in politica la sintesi dei pensieri è condizione imprescindibile per governare. Ci sembra che invece siano loro ad avere poco rispetto della libertà di pensiero di noi altri consiglieri comunali volendo sempre imporre la loro di idea.