UNA GRANDE E MERITATA VITTORIA DELL'ORTONA SULL'OSTICO CAMPO DELLO SPOLTORE

L'Ortona trionfa sul campo dello Spoltore con un secco e perentorio due a zero , e' proprio il caso di dire che “ tanto tuonò che piovve ” , nel senso che sono gia' due gare di fila che i gialloverdi meritavano di vincere ma per un motivo o per l'altro non ci sono riusciti ma ho sempre detto che le prestazioni c'erano state al di là dei risultati ottenuti , due pareggi , e che continuando a giocare così la squadra avrebbe ottenuto ciò che veramente valeva . Continuo a dire che l'Ortona gioca bene , dimostra di non essere inferiore alle altre e che la salvezza e' a portata di mano ed anzi non ritengo di esagerare se mi sbilancio dicendo che il nostro vero valore sarebbe ben rappresentato da una classifica che ci vedrebbe fuori dai play-out . Qualcuno potrebbe storcere la bocca leggendo questa mia considerazione ma sapete bene che non ho mai perso la fiducia sia nell'allenatore che nell'intera compagine . A lungo andare e' pacifico che i risultati debbano venire se si e' all'altezza e i gialloverdi , secondo il mio modesto parere lo sono ampiamente . La gara disputata dai nostri sul comunale di Spoltore gia' dal primo tempo ha dimostrato che l'Ortona voleva la vittoria e la perseguiva senza sbilanciarsi eccessivamente ma sfiorando il gol in più occasioni ,,, quindi tenendo a bada l'avversario ma dando l'impressione che se c'era una squadra che poteva segnare in qualsiasi momento era quella gialloverde . Il secondo tempo ha visto l'intensificarsi delle folate della squadra di Sansovini che con un micidiale uno-due metteva al sicuro l'agognata vittoria . Alcuni tifosi dello Spoltore si sono meravigliati della forza dimostrata dall'Ortona e hanno fatto i complimenti e la domanda dominante e' stata : ma come mai siete messi così male in classifica ? Credo che queste considerazioni raccontano ampiamente la prova dei gialloverdi senza se e senza ma , penso anche che si comincia a respirare un'aria molto diversa da quella respirata finora e che ci proietta a vele spiegate verso una rimonta auspicata , bella e travolgente che sarà il giusto viatico per la reale forza della compagine . La quadra e' stata trovata , la panchina e' all'altezza dei titolari , perché non dovremmo essere più che positivi ? Naturalmente nulla e' deciso , nulla e' detto , nulla e' ancora raggiunto ma io butto la palla oltre l'ostacolo fiducioso che tutto andrà per il meglio e già domenica prossima nello scontro diretto col Lanciano mi aspetto una bella vittoria , sarà così ? come sempre vale il detto " chi vivrà vedrà . Formazione Ortona : 1- Mattia v. 6.5 tranne un'indecisione nel primo tempo riesce a sbrigarsela tranquillamente , fa buona guardia . 2- Puzzo v. 7 e' sempre vigile , concentrato e a volte fluidifica con giudizio , una sicurezza . 3- D'Alonzo v. 6.5 conferma i miglioramenti , ha qualche incertezza ma fa anche qualche sortita in avanti , mi aspetto di più da un veterano in questo finale . 4- Di donato v. 6.5 non al meglio della condizione fisica per via d'infortuni ma quando gioca da sempre un contributo ma non basta , aspetto qualche suo acuto . 5- Lieti v. 7 sta crescendo , acquista piglio e i suoi interventi sono precisi e tempestivi . 6- Salvucci v. 7 si conferma sicuro e affidabile , svolge il suo compito con diligenza . 7- La Delfa v. 7 un buona gara , combatte , scatta , recupera palle , si propone , forse dovrebbe cercare anche di concludere quando capita , credo sia timoroso in questo . 8- Milizia v. 6.5 fa il suo ma non e' questo che mi aspetto , non eccelle mai , si barcamena con esperienza , troppo poco . 9- Rodriguez v. 8 un primo tempo volitivo e d'impegno , un secondo tempo lo vede protagonista assoluto con una doppietta di astuzia e di rapina , finalmente si sblocca . 10- Dragani v. 6.5 nonostante gli acciacchi e' sempre pericoloso ma deve limitarsi perchè sente tirare i muscoli , infatti deve uscire dl campo , speriamo per precauzione . 11- Kimou v. 6.5 la tecnica non gli manca , e' a corto di condizione , poteva segnare in un paio di circostante ma poca lucidità , lo aspetto domenica prossima . 18- Ligocki v. 6.5 e' importante averlo a disposizione , e' eclettico e può essere impiegato in più ruoli , speriamo regga fisicamente , e' soggetto a infortuni . Allenatore SANSOVINI V.7.5 ha trovato la quadra , la squadra comincia a capire appieno i suoi insegnamenti e lo segue in tutto . E' un Mister bravo ed intelligente , alla via così .

Amerigo Gizzi