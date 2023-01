Omicidio e suicidio a Ortona

Tragedia a Ortona in Via Tripoli . In un appartamento, a piano terra, domenica 29 gennaio un 70enne ha ucciso il fratello 74enne disabile.

Dopo aver soffocato o strangolato il fratello , gli accertamenti e l’autopsia lo stabiliranno con certezza , il 70enne si è suicidato, impiccandosi.

L’allarme è stato dato da un’ altro fratello, che entrando nell’appartamento ha scoperto la tragedia familiare.



Sulla doppia tragedia indagano i Carabinieri della Compagnia di Ortona, e dopo aver eseguito i rilievi del caso, hanno apposto i sigilli all’appartamento.

I sanitari accorsi sul posto non hanno potuto che constare i decessi, le salme sono state trasferite a Chieti per l’autopsia .