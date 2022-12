LA LUNA DI MIELE PER IL MISTER SANSOVINI E PER L'ORTONA CALCIO E' FINITA - ORA RISULTATI

La Società ha fatto quello che doveva fare , avra' pure qualche responsabilità iniziale ma ha cercato di rimediare ampiamente ; ha esonerato l'allenatore Savini che in 15 gare aveva totalizzato solo 10 punti , punto piu' punto meno , ha “ assoldato ” il nuovo Mister Sansovini , ex giocatore del Pescara di Zeman quindi nome altisonante e di belle speranze motivato di sfondare e di emergere anche nella difficile carriera di Allenatore , ha inserito nell'organico ben sei nuovi calciatori mettendo sul piatto altri “ bei soldini ” , onestamente penso che la dirigenza tutta sta dimostrando che vuole rimanere in questa categoria mettendo in campo tutte le risorse di cui dispone .

I nuovi calciatori messi in organico come dicevo sono sei e tutti sulla carta idonei a ben figurare in Eccellenza , ve li elenco : LEANDRO GASTON RODRIGUEZ - attaccante proveniente da Eccellenza Veneta LA DELFA LORENZO - attaccante proveniente da Eccellenza Siciliana PUZZO GIUSEPPE - esterno proveniente da Eccellenza Siciliana MIDOLO PAOLO - difensore proveniente da Eccellenza Siciliana LANZA FABIO - centrocampista proveniente da Eccellenza campana MATTIA PIETRO - portiere settore giovanile Pescara DI MATTEO LUCA - esterno dal passato importante

Ora la responsabilità ricade tutta su Mister Sansovini e i calciatori che per la maggior parte sono lautamente pagati . Il nuovo Mister ha avuto tutto il tempo per ambientarsi , ha avuto il massimo supporto di tutto l'ambiente , e' stato accontentano nei suoi desideri e richieste ed ora a questo punto l'unica cosa che manca sono i risultati .

Siamo arrivati al punto cruciale della stagione , anche la “ luna di miele ” che si concede ad ogni cambiamento e' terminata e non resta che rimboccarsi le maniche e pedalare . Le scusanti , gli appigli , le lamentele per gli arbitri che pure sono sacrosanti , gli alibi a cui appigliarsi sono finiti e non vogliamo piu' sentirli , vogliamo solo vittorie e risultati tangibili . Se si e' in grado di cambiare in positivo il corso del campionato bene , altrimenti lo dico con estremo rammarico e' meglio tirare i remi in barca e rimandare a casa chi prende stipendi importanti e non rende come si dovrebbe , e' chiaro che ad uno sforzo economico di una società deve corrispondere una adeguata ricompensa in termini d'impegno , di volontà , di dedizione , di sacrifici e di risultati effettivi che giustifichino ampiamente le spese sostenute altrimenti e' meglio soprassedere , almeno questo e' il mio modesto parere . Tutti i componenti tecnici , i calciatori devono dare di più , non e' più tollerabile assistere a continue sconfitte , a continue scuse , bisogna solo vincere e se non ci si riesce sarebbe ottima cosa che per primi gli attori attivi principali ne prendessero atto .

Non e' assolutamente irriverenza e nemmeno arroganza ma e' la sola constatazione che si deve fare di più e che e' giusto ricevere il corrispettivo adeguato e quindi in primis chi riceve di più deve dare di più senza se e senza ma , credo che questa affermazione e' cosa giusta e non contestabile . Queste considerazioni non sono da prendere come critiche a se stesse ma hanno lo scopo per richiamare tutti alle proprie responsabilità e metterli di fronte ad un bivio che inevitabilmente porta o alla risalita di risultati oppure allo smobilizzo .

Sono convinto che se da oggi in poi si tornerà a combattere col cuore , con volontà , con abnegazione , con sforzi moltiplicati per raggiungere a tutti i costi il risultato questo si otterrà , ora e' l'ora di dimostrare che si hanno “ peli nello stomaco ” e lo si può acclarare solo e soltanto con le vittorie .

Ho molta stima dei dirigenti e dei calciatori in generale perché sono un uomo di sport , soprattutto amatoriale , ma quì si sta parlando , visto i denari che occorrono per mantenerli di qualcosa in più e quindi di conseguenza si deve e si può chiedere qualcosa in più senza offendere la sensibilità di nessuno .

Non mi resta che augurare a tutto l'ambiente sportivo , in particolare ai tifosi , ai dirigenti , ai calciatori tutti un buon Natale e un felice Annuo Nuovo , naturalmente il desiderio principale e' che il 2023 ci possa ripagare delle continue delusioni patite in questo scorcio di 2022 ,

BUONE FESTE a tutti gli sportivi ORTONESI

AMERIGO GIZZI