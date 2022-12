Percorso della Memoria - I fili della memoria attraversando i luoghi simbolo della Battaglia di Ortona del dicembre del 1943

La sezione ANPI “Dario Serafini” di Ortona, “ al fine di restituire alla giornata del 28 dicembre i suoi autentici significati e contenuti ” come annunciato il 14 dicembre 2022 , " invita tutta la Cittadinanza al Percorso della Memoria, iniziativa che si terrà martedì 27 dicembre 2022 ”

Il Percorso della Memoria partirà dal piazzale antistante la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli alle 9:30 e si concluderà al Sacrario delle vittime civili, al cimitero di Ortona, “ per tessere, in una passeggiata ideale nella nostra Storia, i fili della memoria attraversando i luoghi simbolo della Battaglia di Ortona del dicembre del 1943. - precisa l'Anpi Ortona - Ad ogni sosta faremo rivivere, con le loro parole e le loro testimonianze, chi, in quei giorni, difese strenuamente la nostra città e i valori a cui più siamo legati, libertà e democrazia, contro il nero spettro del nazifascismo. Renderemo omaggio così ai caduti civili di quella battaglia e ai soldati alleati e alla città intera, Medaglia d’oro al Valor Civile. ”

Questi i luoghi dove ci saranno le soste del Percorso della memoria:

Santa Maria di Costantinopoli

Piazza Porta Caldari

Piazza del Teatro Tosti / MuBa

Piazza San Francesco

Piazza della Repubblica

Piazza San Tommaso

Castello Aragonese

Piazza degli Eroi Canadesi

Sacrario delle Vittime civili

da c.s. della Sezione ANPI “Dario Serafini” di Ortona