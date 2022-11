L'ORTONA CALCIO PUR PERDENDO LA GARA ESCE A TESTA ALTA DALL'INCONTRO COL FOSSACESIA

L' ORTONA e' uscita sconfitta dal comunale di San Vito nella gara col Fossacesia per 2-1 ma ha disputato una gara che meritava almeno il pareggio considerando che oltre ai tanti infortunati mancava anche il centravanti Ibra , il Mister Sansovini alla vigilia della gara non ha accampato scuse di sorta e aveva assicurato che la squadra avrebbe giocato le sue carte senza timori e così e' stato .

Il primo tempo disputato dai gialloverdi e' stato davvero di spessore nonostante il ricorso , giocoforza , a dei giovanissimi come Rosati e Majo e con Lemou schierato al centro dell'attacco quando per le sue caratteristiche si adatta molto meglio come punta laterale , possiamo dire che il Mister ha fatto di necessità virtù e il risultato del primo tempo terminato in vantaggio per 1-0 non racconta appieno della superiorità che la squadra ha messo in campo . Il centrocampo e' stato ben bilanciato con Castello e Di Donato che hanno dato tecnica , posizione e spessore al reparto nevralgico del campo coadiuvati da D'Alonzo e Majo . In attacco Lemou ha dato fisicità nonostante non e' un centrale e il giovane Rosati ha dato vivacità , corsa , e imprevedibilità ed infatti dal suo atterramento in area e' scaturito il vantaggio su rigore realizzato da Di Donato . Insomma un primo tempo sicuramente ben giocato dall'Ortona tanto che nel tabellino non si registra nessuna incursione di rilievo da parte del Fossacesia , quarantacinque minuti di tutto riposo da parte del portiere Pelusi .

Il secondo tempo purtroppo ha avuto tutt'altro svolgimento e gia' dai primi minuti si e' avvertito un calo fisico eclatante da parte del centrocampista Di Donato che nella prima metà della gara aveva spadroneggiato , la sua condizione atletica e' precaria e comunque la sua autonomia e' limitata ad un tempo in quanto rientra da un lungo stop per infortunio . Il Mister ha dovuto suo malgrado avvicendarlo e il Fossacesia ha preso possesso della zona nevralgica del campo ed ha cominciato a macinare gioco . Senza Di Donato siamo andati in sofferenza perché le distanze non sono state piu' mantenute , i fraseggi a centrocampo che avevano contraddistinto i gialloverdi nella prima parte della gara in special modo ad opera di Castello e Di Donato sono venuti a mancare e le distanze si sono allungate costringendo anche la difesa a rinviare lungo e mettendo in netta difficolta' gli attaccanti che non riuscivano ad avere palle utili giocabili anche per il calo fisico evidente di Lemou che era letteralmente stremato , infatti l'allenatore Sansovini non ha potuto far altro che sostituirlo . Se a questo aggiungiamo anche un pasticcio grossolano tra il terzino Palmaricciotti e il portiere Pelusi conclusosi con un eclatante autorete al 23' s.t. da parte del primo capiamo bene che anche la sfortuna ha giocato la sua parte . Comunque gli ultimi 20 minuti sono stati di sofferenza per i gialloverdi che pur non essendo efficaci in fase d'attacco riuscivano a mantenere bene il fronte ma allo scadere degli ultimi 45' il Fossacesia ha trovato il Jolly con un euro gol che li ha portati alla vittoria . In conclusione il risultato , secondo me , ha penalizzato eccessivamente l'Ortona che avrebbe meritato sicuramente almeno il pareggio ma non sono deluso dal gioco espresso e soprattutto ritengo che il Mister ha dato un'impostazione tecnico tattica che con i calciatori a disposizione era la migliore possibile , aspettiamo con fiducia che l'infermeria ci ridia qualche elemento importante e guardiamo alle prossime gare con ottimismo , “ domani e' un altro giorno ” .

ORTONA

1-Pelusi v. 6 il primo pasticcio in ben 13 gare e' un record di positività , quindi massima fiducia in questo portiere che si sta rivelando davvero affidabile . 2- Miccoli v. 7 spirito combattivo , determinato , arcigno , buona gara la sua . 3-Palmaricciotti v. 5.5 non e' stata una bella gara la sua , in difficoltà dal p.t. , nel s.t. non e' migliorato e la sua autorete per come e' avvenuta lo testimonia . 4-Di Donato v. 7,5 finché ha retto fisicamente sontuoso , preciso , attento , efficace , belle trame impostate con Castello , peccato il calo fisico dovuto all'infortunio patito di recente . 5-Lieti v. 6.5 non e' stato sempre puntuale , ha avuto diverse sbavature ma la sua esperienza lo supporta . 6-Martelli v. 7 gara non semplice per la difesa ma ha retto bene ed ha diretto bene , buona la prestazione . 7-Majo v. 6 il ragazzo si e' molto impegnato e va premiato con la sufficienza , deve maturare e farsi le ossa . 8-Castello v. 7 in coppia con Di Donato e' stato efficace e ha dato ordine con possesso di palla e buone trame , credo meriti assoluta considerazione 9-Lemou v. 6 in un ruolo non suo non e' dispiaciuto , in buon p.t . ma calo nel secondo , peccato perché la sua uscita ha inciso . 10-Rosati v. 7 un giovanissimo , ha combattuto sempre , un piperino che ha sempre dato fastidio alla difesa avversaria , gara positiva , suo il rigore conquistato. 11-D'Alonzo v. 6 non riesce mai a convincere appieno , si dedica alle disposizioni ma si limita al compitino . ALL. SANSOVINI v. 7.5 ha disposto i calciatori in modo ottimale , ha trasmesso fiducia e determinazione , purtroppo molti giocatori in infermeria piu' Ibra squalificato . Sfortunata la sua la sua prima uscita nel punteggio ma la prestazione c'é stata tutta .

Amerigo Gizzi