ORTONA- SQUADRA DEMOTIVATA, SENZA MORDENTE E " DEPRESSA " SOCCOMBE SONO UNA VALANGA DI RETI

Una sofferenza immane per i dirigenti e per i tifosi gialloverdi oggi allo stadio comunale . Sicuramente la passione di tutto l'ambiente non meritava una simile umiliazione sportiva cosi cocente . Si puo' anche perdere ma così e' davvero una debacle inaspettata almeno nelle proporzioni . La sconfitta patita con ben quattro reti subite e' stata senza appello e senza nemmeno l'onore delle armi che si concede a chi combatte con ardore e con dedizione per la bandiera , purtroppo la compagine e' apparsa demotivata , senza mordente , senza quella tigna che ti tiene comunque a galla anche nelle giornate no , non vorrei dirlo ma quello che ho visto assomiglia ad un disastro .

Non sto qui a cercare le colpe ma appare evidente l'inadeguatezza di mister Savini che purtroppo ho gia' avuto modo di rimarcare innumerevoli volte perche' la squadra non ha mai dato l'impressione di poter svolgere un sistema di gioco redditizio pur avendone , secondo il mio modesto parere, tutte le capacità tecniche necessarie . Non me ne voglia il Mister se sono così diretto e schietto ma mi sarei aspettato da lui le dimissioni perchè riconoscere la propria inadeguatezza sarebbe stata la giusta decisione per un allenatore che aveva portato la compagine da lui diretta nei bassifondi della classifica . Voi mi direte , ma allora perche' i dirigenti non l'hanno esonerato prima ? Questa e' una domanda pertinente e sicuramente scontata ma secondo me c'e' da considerare il debito di riconoscenza che si aveva nei confronti del Mister che lo scorso anno e' stato l'artefice della promozione in Eccellenza . In questi casi e' chiaro che si ragiona piu' col cuore che con la mente e quindi era l'allenatore che doveva agevolare con le sue dimissioni cio' che i dirigenti non se la sentivano di fare .

Ora inevitabilmente credo che sia giunta l'ora dell'esonero dell'allenatore e mi giunge anche conferma ma non l'ufficialita' di cio' e sembra anche che il nuovo Mister individuato possa essere Marco Sansovini ex allenatore delle giovanili del Pescara e della Spal , se davvero così sarà speriamo che il nuovo allenatore riesca a risollevare l'ambiente e soprattutto la squadra che al momento appare in balia di uno scoramento totale .

Il campionato per noi comincia ora , i dirigenti hanno preso la giusta decisione ed anzi hanno concesso tanti bonus di credibilità a Savini , ripeto per riconoscenza secondo me , ma ora si volta pagina senza nessun rammarico della decisione presa perche' siamo giunti ad un livello talmente basso che difficilmente si possa far peggio , quindi bisogna guardare con fiducia per il prosieguo del campionato anche se non bisogna nascondersi le difficoltà di ricostruzione dell' autostima di tutta la compagine soprattutto perche' il valore della rosa non mi sembra rispecchi la situazione precaria di classifica .

Un plauso ai dirigenti tutti che hanno preso questa non facile decisione ben sapendo che il prosieguo non sarà rose e fiori ma irto di spine ma questa era l'unica cosa da fare per il bene della società e dei tifosi .

Non stilo per la gara di oggi il tabellino relativo alle prestazioni dei calciatori perché la prestazione insufficiente e' globale e accomuna tutti i singoli e tutti i reparti . Ricordo che la gara e' finita col punteggio di quattro a zero in favore del Capistrello con due goals per tempo . La partita e' stata a senso unico , basti dire che l'Ortona non ha mai tirato in porta per tutta la durata della gara .

Concludo con una frase famosa e che ci da la speranza che abbiamo nella mente e nel cuore : “ domani e' un altro giorno ”

Amerigo Gizzi