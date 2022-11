RIFIUTI IN PORTO, AREE NATURALISTICHE TRAVOLTE. LE NUOVE OPERE DEL COMUNE ED IL GIOCO DEL MONOPOLI.

Sindaco, giunta e consiglieri di maggioranza sembrano divertirsi al gioco del Monopoli con i beni della Città. Un'avventura bendata per i cittadini, vittime inconsapevoli di una inquietante assenza di informazioni. Cosa non nuova.

Dal Ciavocco ai Ripari di Giobbe

Non ancora chiuso il capitolo della spericolata compravendita di terreni sul Ciavocco, si apre il dossier Ripari di Giobbe, con un quesito: come è potuto accadere che un’area naturalistica e iper-protetta, venga travolta da altri obiettivi ed interessi? Chi ha dato il via libera e perché? Silenzio del Comune.

Porto, rifiuti e niente draghe

Dai promontori al mare, sindaco e giunta hanno dato il via libera ad altre concessioni sempre tenute ben riservate nei cassetti.

È il caso di una nuova ditta che si è aggiunta alle altre che sono operative, anche di queste i cittadini non hanno saputo nulla. La nuova società ha chiesto di poter depositare altre tonnellate di rifiuti nel porto di Ortona. Si aggiungono rifiuti a quelli depositati e trattati in più zone della città.



Lo scalo marittimo, tuttavia, dopo la trasformazione da porto commerciale ad industriale (senza che la Città ne abbia saputo qualcosa e senza che qualcuno ne abbia spiegato i benefici e per chi) compie una nuova mutazione. Il Comune ha dato parere favorevole per l’impianto di stoccaggio di rifiuti. Silenzio e tutto all’insaputa dei cittadini.

Ad essere strombazzato sui giornali, invece, è il dragaggio del porto per settembre. Una spacconata che sindaco e amici del sindaco propongono per darsi un minimo di contegno amministrativo. Nessuno, poi, si ricorda di dire e contestare ma la draga dov’è? Dovrebbe farlo il Comitato porto che non dice nulla.

Ad Ortona sembra che si svolga il classicissimo gioco del Monopoli, le regole recintano così: “Lo scopo è acquistare proprietà e lotti di terreno e diventare ricchissimi. È necessaria un po’ di astuzia”.

Vedremo dove porterà il Monopoli ortonese.

PEPPINO POLIDORI ORIZZONTI CENTRO STUDI



#Ortona #Ciavocco #RipariDiGiobbe #Porto #Rifiuti #MonopiliOrtonese