Ortona ospiterà il campionato nazionale di ginnastica ritmica

Ortona capitale nazionale sportiva. Il 28 ottobre si alzerà il sipario su un evento sportivo di grande importanza: per tre giorni la città ospiterà il campionato nazionale di ginnastica ritmica.

Il Palasport di Ortona sarà il luogo in cui si terranno le gare a cui parteciperanno 120 atleti provenienti da tutta Italia per le finali nazionali nelle categorie junior e senior. L’organizzazione dell’evento è curato da Gymnica Anthea in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

In occasione della presentazione dell’evento l’Amministrazione Comunale di Ortona ha espresso grande soddisfazione per gli ultimi avvenimenti che coinvolgono lo sport cittadino. L’ospitalità del campionato nazionale di ginnastica ritmica sarà la “ciliegina sulla torta” di questo periodo.

Durante la tre giorni ortonese saranno proclamati i campioni di quattro categorie: tre junior e una senior. Il programma prevede venerdì pomeriggio la gara senior e sabato sarà il turno delle junior.

Video della presentazione dell'evento riprese di Roberta Di Mauro.