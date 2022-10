Sieco Service Impavida Pallavolo Ortona, ,seconda giornata di questo campionato di Serie A3 Credem Banca, prima partita casalinga

La seconda giornata di questo campionato di Serie A3 Credem Banca corrisponde alla prima partita casalinga per i nostri beniamini. I Ragazzi Impavidi, tuttavia, si troveranno a giocare ancora in anticipo. Per la precisione si scenderà in campo alle ore 20.30 di sabato 15 ottobre contro la formazione della Avimec Modica.

I siciliani all'esordio in questa stagione hanno raccolto punteggio pieno grazie ad una bella vittoria per tre set a zero contro i ragazzi della Farmitalia Catania.

«Ho visto la gara tra Modica e Catania e devo fare i complimenti ai nostri prossimi avversari perché hanno giocato un'ottima pallavolo» dice Coach Lanci. «Sono un'ottima squadra per vincere contro di loro dobbiamo esprimerci al massimo». E ancora: «Il campionato è appena cominciato e già il torneo si è dimostrato ostico, proprio come previsto. Sono convito che da questo girone blu verranno fuori giocatori destinati a far parlare di loro in futuro»

Per la cronaca, anche la Sieco è uscita vincitrice dal primo turno di campionato ma con una vittoria da due punti maturata dopo una lunghissima gara in trasferta contro la SMI Roma. Era partita bene, la squadra ortonese. In vantaggio per due set a zero, gli adriatici hanno subito il ritorno dei padroni di casa, spinti dall'entusiasmo di un terzo set vinto con il minimo scarto che li ha rimessi in partita.

Ad esclusione dello sfortunato Dell'Angol-Dal Bosco, che ha patito un infortunio al ginocchio nel pre-season, Coach Lanci avrà a disposizione tutti gli effettivi per far fronte a questo mini tour de force che prevede, oltre alla gara di sabato, anche un turno infrasettimanale mercoledì 19 ottobre.

Il primo arbitro designato a dirigere la sfida tra Ortona e Modica è la Signora Lanza Claudia, assistita da Morgillo Davide. Al Video-Check siederà Finucci Anna, mentre al referto elettronico Di Florio Dario.

Queste le altre gare in programma per la SECONDA GIORNATA del Campionato Nazionale Di Pallavolo di Serie A3 Girone Blu

Farmitalia Catania – SMI Roma

Leo Shoes Casarano – WOW Green House Aversa

SSD Sabaudia – QuantWare Napoli

ShedirPharma Sorrento – OmiFer Palmi

Volley Marcianise – Aurispa Libellula Lecce

M2G Green Gruppo Stamplast Bari – Maury's Com Cavi Tuscania