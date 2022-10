La Ontex presenta a Ortona il suo nuovo progetto energetico

È stato presentato oggi, presso la sede della Ontex di Ortona, il più grande parco solare italiano, con 9 MWp di potenza in auto-consumo. Considerando il contesto attuale si può dire che la maggior parte degli impianti fotovoltaici, di taglia industriale/commerciale, vengono sviluppati e realizzati con l’obiettivo di immettere/vendere energia elettrica in rete pubblica e beneficiare degli incentivi statali. Si tratta perciò di un rapporto Stato (rappresentato dal Gestore Sistema Elettrico) e sviluppatore privato.





Il progetto di Ortona, però, appare “atipico” all’interno del panorama nazionale, vertendo su una formula commerciale (in gergo definita “PPA”: Power Purchase Agreement) di compravendita di energia elettrica – solare - tra due soggetti privati. Nella fattispecie, tra Ontex (compratore e proprietaria del sito) e Menapy Italia (sviluppatore/finanziatore/venditore). Un segnale importante in un periodo estremamente delicato, dal punto energetico, come quello che stiamo tutti vivendo. Una risposta significativa a quanti sostengono che le rinnovabili sono “sostenibili” solo a fronte di sussidi statali.

“Il parco - ha sottolineato il sindaco Leo Castiglione nel suo intervento-

rappresenta l’inizio di un percorso che come amministrazione abbiamo deciso di sposare già nel nostro programma elettorale. Il nostro obiettivo è creare una comunità energetica attraverso una più incisiva collaborazione tra le istituzioni e le aziende del nostro territorio. Riteniamo fondamentale, per il prossimo futuro, lavorare affinché si consolidino esperienze simili in grado di generare benefici per tutta la collettività”.



Nel dettaglio, Menapy Italia si è occupata di tutto quanto afferente allo sviluppo, finanziamento e realizzazione dell’impianto fotovoltaico e sarà pure il soggetto responsabile per l’operatività e la manutenzione dell’impianto fotovoltaico, nell’arco di un periodo temporale di 15 anni. Periodo, durante il quale, Ontex si impegna ad acquistare l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, ad un prezzo fissato.





La fase di costruzione dell’impianto, considerata la dimensione dell’impianto (c.a. 5 ettari a terra coperti dai moduli) ha visto la strutturazione di importanti sinergie, come l’ATI (Associazione Temporanea d’Imprese) tra l’impresa EspE Srl (specialista nel settore fotovoltaico) e la realtà locale Odoardo Zecca Srl (distributore di energia), permettendo di valorizzare al meglio competenze, presenza e conoscenza del territorio. Un progetto, inoltre, raffinato nella sua concezione ed ingegneria: una tipica disposizione Est-Ovest dei pannelli fotovoltaici, permettendo di massimizzare la superficie captante a disposizione, con un aumento dell’energia solare prodotta annualmente rispetto alla classica formula con orientazione a Sud.





Oltre all’area a terra, si segnala pure lo sfruttamento dell’area di parcheggio, riqualificata attraverso pensiline fotovoltaiche, e la possibilità nel breve termine di integrare con delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Infine, a seguito della bonifica da ordigni bellici, il cantiere è entrato nel vivo a fine febbraio 2022, con il completamento e l’inizio di produzione dei primi MWh ad inizio luglio 2022.

