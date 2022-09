PRIMA COCENTE SCONFITTA CASALINGA DELL'ORTONA MATURATA PER 1-0 NEI TEMPI DI RECUPERO

L'Ortona era chiamata ad una gara arrembante e volitiva ma purtroppo ha finito per disputare una gara sottotono , non e' mai parsa padrone del gioco ed anzi ha lasciato il pallino in mano agli ospiti che non si sono fatti pregare ed infatti il possesso palla e' stato nettamente a proprio vantaggio ed anche le occasioni da rete alla fine sono state li a dimostrare che hanno spinto per ottenere l'intera posta ed alla fine ci sono anche riusciti .

Il primo tempo é stato più equilibrato e al 40' i gialloverdi sono andati vicinissimi alla rete con Squadrone che riprendeva una corta respinta del portiere avversario su punizione di Dragani ma malamente la sbagliava , peccato perché era davvero una ghiotta occasione che avrebbe potuto cambiare il corso della gara . Gli ospiti replicavano al 44' sfiorando la traversa .

Nel secondo tempo però la gara ha preso una piega diversa , la Santegidiese ha preso le redini della gara e ha messo spesso in difficoltà tutta la nostra squadra che e' parsa in affanno e incapace di reagire efficacemente . Il nostro centrocampo e' parso assolutamente deficitario e in più occasioni ha dato l'impressione di non reggere il ritmo avversario che era fatto di trame che partivano dalla difesa e che spesso non trovavano la necessaria resistenza tanto é vero che le occasioni migliori sono state le loro che però non si sono concretizzate per loro imprecisione ma anche per la bravura del portiere Pelusi sempre attento e vigile . Credo che il nostro centrocampo abbia serie difficolta' ad impostare il gioco , la manovra e' sempre asfittica , non ha sbocchi laterali tali da aggirare le difese avversarie e spesso finiscono per intasarsi troppo al centro dove le difese avversarie il più delle volte hanno la meglio .

Il reparto offensivo della compagine di Savini si appoggia solo sulle spalle di Ibra che a dir la verità si da un gran da fare ma davvero non si può e non si deve sperare che tutto il peso possa ricadere su di lui . E' spessissimo isolato e non supportato come si dovrebbe e naturalmente i risultati sono evidentissimi , pochissime occasioni ghiotte assemblate nel corso dell'intero incontro . L'altro attaccante schierato e' Di Donato che dovrebbe fare da spalla ma più volte ho evidenziato che tale soluzione può e deve essere solo occasionale perché per giocare in Eccellenza in quel ruolo bisogna essere veri attaccanti e non adattati . Di Donato e' un calciatore poliedrico e di categoria ma sicuramente non in quella posizione di ariete centrale offensivo , il suo apporto può essere di livello solo arretrandolo , ripeto trasformandolo in attaccante i risultati non sono apprezzabili e si rischia di perderlo anche come condizione mentale e sarebbe una doppia beffa . E' vero , la squadra non ha una seconda punta e la coperta e' palesemente corta ma così si peggiora il centrocampo e anche l'attacco . Comprare un ariete offensivo centrale sarebbe la soluzione migliore ma se questo non e' possibile comunque perdere Di Donato sacrificandolo senza risultati effettivi mi sembra eccessivo e sicuramente da cambiare . Il torneo d'Eccellenza si sta dimostrando davvero difficile e qualche soluzione nuova va trovata per dare a tutta la compagine una diversa consistenza che purtroppo é deficitario in questo scorcio di campionato .

Sicuramente la partita di oggi poteva avere un altro epilogo , infatti l'Ortona ha subito la rete solo nei minuti di recupero quando si trovava con un uomo in meno per l'espulsione di Dragani per doppia ammonizione , un punto avrebbe fatto comodo ma credo che questa sconfitta anche se solo per 1-0 deve far meditare tutto l'ambiente tecnico , senza correttivi non credo si riuscirà a disputare un buon campionato , sicuramente la salvezza puo' essere alla portata ma con quanta sofferenza ?

ORTONA :

1-Pelusi v. 7 ottimo inizio di campionato , non commette errori , una sicurezza .

2-D'Alonzo v. 6,5 un mezzo punto in più perché ha cercato nel secondo tempo di spingere in avanti ed in una occasione ha anche sfiorato il gol.

3-Lieti v. 6 si e' limitato al compitino con alterni risultati .

4-Squadrone v. 6 bel fisico ma quando l'attaccante avversario lo ha puntato e' andato spesso in barca , ha sprecato malamente un'ottima occasione per segnare .

5-Martelli v.6 ha fatto il difensore ma non ha mai impostato dal basso , si e' limitato solo a distruggere ma quando si difende in quattro l'impostazione e' d'obbligo .

6-Castello v. 6.5 ha tecnica , deve fare esperienza ma inquadrato bene mi sembra possa dare un valido contributo .

7-Milizia v. 6 Poco dinamico e il suo apporto e' stato deficitario considerando la sua esperienza , nel secondo tempo in posizione piu' arretrata dove serve meno velocita' é leggermente migliorato.

8-Di Donato v. 5.5 Come attaccante e per di piu' come ariete centrale lascia a desiderare , non e' stato mai incisivo e non si e' creato mai spazio , lui in promozione anche in questa posizione riusciva a segnare ma l'Eccellenza e' un'altra cosa , urge impiegarlo in posizione più idonea .

9-Ibra v. 7 Ha fatto reparto da solo , a volte si e' trovato a combattere con tre difensori , ne ha fatti ammonire due , onestamente non si puo' pretendere di più in queste condizioni .

10-Dragani v. 6.5 Si vede che e' davvero di categoria ma ha anche 37 anni e non si può pretendere da lui eccessiva dinamicità , non puo' fare contemporaneamente il centrocampista e poi dare anche una mano offensiva , così finisce per spomparsi e non rendere al meglio .

11-Lombardi v. 6 E' giovanissimo , fuoriquota , e' stato il suo debutto in campionato , un voto d'incoraggiamento , il suo apporto nella fascia sinistra e' stato scarso.

All. Savini v. 6 Non dispone del pieno organico e le sue difficoltà sono evidenti , gli manca un attaccante di ruolo e un centrocampista di livello ma credo che gli uomini che ha a disposizione gli consentano di attrezzare un settore nevralgico migliore .

Amerigo Gizzi