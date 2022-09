Elezioni: alle ore 19:00 in Abruzzo affluenza del 51,41%

Il Ministero dell'Interno rende noto il dato delle affluenze alle urne per le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Rispetto alle 12:00 di questa mattina, il Viminale rende noto che alle 19:00 il 49,29% dei cittadini aventi diritto, su scala Nazionale, si è recato alle urne.

In Abruzzo, alle ore 19:00, il 51,41% si è presentato ai seggi in 161 Comuni su 305. In Provincia di Pescara si sono recati il 52,23% degli aventi diritto; nel Chietino il 49,25%; in provincia di Teramo il 52,03% mentre in provincia dell'Aquila il 51,35%.