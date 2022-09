Il Triathlon Città di Ortona epilogo del circuito 3-For-Tri

Ancora movimento in seno alla Pro Life Racing Team con il trinomio nuoto, mountain bike e corsa a piedi: per dare modo di rendere più viva la conclusione del circuito 3-For-Tri, ecco in calendario sabato 10 settembre a Lido Riccio il Triathlon Città di Ortona con il patrocinio dell’omonima amministrazione comunale e sotto l’egida della Uisp Settore di Attività Abruzzo e Molise.

Il circuito 3-For-Tri non è altro che un gioco di parole tra il “three” (tre, da pronunciare in inglese) e “tri”, diminutivo di triathlon, partito il 5 giugno da Casalbordino e coinvolgendo il 9 luglio anche Torino di Sangro.

Per l’appuntamento di Ortona, il percorso è tutto circoscritto a Lido Riccio: si nuota in mare di fronte allo stabilimento balneare, segue il tratto in mountain bike che non ha difficoltà tecniche. Di impegnativo solo una salita di circa 700 metri in asfalto, il resto del percorso è vallonato con un rientro tranquillo in asfalto. L’ultima porzione di percorso, da portare a termine con la corsa a piedi, è misto tra asfalto e battigia.

Leo Castiglione, sindaco di Ortona: “Grazie alla Uisp per aver scelto Ortona con il suo presidente Umberto Capozucco e alla Pro Life Racing Team di Amedeo Di Meo. Come amministrazione comunale ci stiamo impegnando nel promuovere attività sportive meno conosciute. Il triathlon torna ad Ortona dopo tanti anni e si inserisce perfettamente in questo contesto perché dà la possibilità a tanti di praticare una multidisciplina. Dietro tutto questo, c'è un movimento su cui l'amministrazione comunale sta investendo attualmente soprattutto con la collaborazione dei privati. Speriamo di continuare in futuro con altre iniziative che promuovono la nostra costa nel miglior modo possibile, affinché i turisti possano tornare ad Ortona negli anni successivi”.

Paolo Cieri, assessore allo sport di Ortona: “Grazie alla Pro Life Racing Team e alla Uisp per aver riportato il triathlon ad Ortona che si inserisce in un contesto sportivo molto ampio nella nostra città. Siamo soddisfatti di questa sinergia con il triathlon e non potevamo che accogliere favorevolmente la proposta degli organizzatori”.

Non resta che attendere la data del 10 settembre per testare il successo della manifestazione alla pari delle due manifestazioni disputate a Casalbordino e a Torino di Sangro sotto il marchio 3-For-Tri.

Promo dell’evento a cura di Passione Corsa Mario Bomba ai link https://www.youtube.com/watch?v=ZbHe9e47qOE e https://www.youtube.com/watch?v=fpNEJbtPSmM