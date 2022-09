Il Masci sulle orme della Via Verde dei Trabocchi

E’ pronto il percorso per la route dei trabocchi organizzato dal Masci (Movimento Adulti Scout iìItaliani=, che dall’8 all’11 settembre vedrà protagonisti 35 adulti scout provenienti da tutta Italia proprio qui nei nostri luoghi, per scoprire a passo lento le meraviglie della Via Verde dei Trabocchi fino ad Ortona.

Il Masci è una branca scout che agisce anche nell’ambito dell’educazione permanente degli adulti dedicandosi alla vita di comunità, offre volontariato a servizio di strutture per anziani o bisognosi, e altri campi della cittadinanza attiva, oltre ad essere guide per le branche più giovani dello scoutismo.

Lo scopo di praticare un’uscita in montagna o come in questo caso specifico sulla via dei trabocchi, ha come fine ultimo la riflessione e l’interiorizzazione di un percorso che può far riflettere su alcune tematiche ricollegate anche alla parola di Dio.