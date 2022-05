ORTONA A VELE SPIEGATE VERSO IL TRIANGOLARE CHE POTREBBE PORTARLA ALL'ECCELLENZA

Si sapeva che sarebbe stata una gara sofferta vista la consistenza delle due compagini e tale si e' rivelata ma l'Ortona ha superato anche lo scoglio Miglianico pareggiando la gara col punteggio di 2-2 , risultato che la premia perche' la classifica del campionato la vedeva seconda classificata .

Come dicevo sopra la gara e' stata assolutamente combattuta ma sicuramente i gialloverdi hanno dimostrato per quello che si e' visto in campo di meritare il passaggio all'approdo del triangolare che decretera' definitivamente chi delle tre approdera' all'agognata promozione .

La gara e' iniziata con le due squadre accorte e che si sono equivalse per tutto il primo tempo anche se il Miglianico e' riuscito a passare in vantaggio per un singolo episodio al 20' su calcio di punizione .

Il secondo tempo e' completamente cambiato con l'ingresso in campo di Di Donato e Konda , il primo ha dato consistenza e spessore alla manovra d'attacco ed il secondo con la sua inesauribile verve ha vivacizzato la manovra del centrocampo che ha letteralmente surclassato quello avversario . Piu' volte l'Ortona ha sfiorato il pareggio ed al 20' con Martelli l'ha raggiunto su sviluppo d'azione di calcio d'angolo . Il Miglianico ha cercato di reagire ma la compattezza dei gialloverdi e' stata evidente e non ha concesso nulla all'avversario . I tempi regolamentari sono così finiti sul punteggio dell'1-1 e si e' andati quindi alla disputa dei supplementari . L'Ortona ha controllato bene l'avversario ed al 10' del secondo tempo supplementare e' andato in vantaggio con il subentrante centravanti Pompilio che da rapinatore non si e' lasciato sfuggire l'occasione . Allo scadere il Miglianico ha raggiunto il pareggio che pero' non cambia la situazione perche' come spiegato sopra per i punteggi in classifica per passare il turno il solo risultato possibile era la vittoria .

L'Ortona ha dimostrato , senza ombra di dubbio , di meritare ampiamente di passare al triangolare finale per il passaggio di categoria per tutto quello che ha fatto vedere per l'intero campionato , dove da quando ha esonerato l'allenatore ed averlo sostituito con l'ottimo Savini e' letteralmente salito in cattedra . Purtroppo una serie ragguardevole di infortuni l'hanno un po' rallentata ma comunque alla fine , se questo puo' essere di conforto e senza nulla togliere agli avversari la squadra gialloverde si e' acclarata come fortissima e degna di continuare a far sognare i tifosi accorsi numerosissimi per sostenerla .

Formazione Ortona

1-PELUSI v. 7 qualche piccola sbavatura ma comunque una sicurezza

2-MICCOLI v. 7 e' roccioso ed incute soggezione all'avversario , non da mai l'impressione di essere sopraffatto qualsiasi avversario incontri .

3-SPINELLO v. 6 nel ruolo di centrocampista non si esprime al meglio ed anzi si trova spesso in difficolta' ma con abnegazione e volonta' riesce comunque a dare il suo contributo.

4-SCIOLETTI v. 7,5 forse una delle migliori gare disputate , inesauribile , un contributo notevole sia in fase di contenimento che di attacco ed infatti e' stato protagonista anche di un bel goal annullato al 32' s.t per presunto fuorigioco .

5-MARTELLI v. 8 sicuro e sostanzioso , sempre lucido e sul pezzo , con una zampata regala anche il goal del pareggio preziosissimo in quel momento.

6-LIETI v. 7 e' una certezza , qualche sbavatura ma mantiene sempre la calma e dirige bene il reparto .

7-MAZZARELLI v. 7 una buona gara la sua , ha tenuto bene la fascia destra e si e' reso protagonista di svariate iniziative culminate con buoni cross che pero' erano preda della difesa avversaria vista la scarsa fisicita' del nostro centravanti che sappiamo bene e' un furetto ma non ha buoni doti aree , comunque questo ragazzo ha fatto fino in fondo il proprio dovere .

8-PETACCIA v. 6,5 ho gia' detto piu' volte che a me il ragazzo non dispiace , vedo in lui delle ottime doti , non e' sempre costante ma sotto SAVINI crescera' e dimostrera' appieno il proprio valore.

9-NDIAYE v. 6,5 in netta ripresa dalla scialba prestazione con il San Salvo ma ancora molto al di sotto alle sue potenzialita' , forza Ibra torna quello che conosciamo , il triangolare sara' determinante

10-DRAGANI v. 6,5 stravedo per questo calciatore , ha una tecnica sopraffina ed e' di gran lunga di categoria superiore e non mi posso accontentare del contributo attuale , forza Dragani , domenica si riposa e hai il tempo per recuperare la forma migliore , facci sognare .

11-LIGOCKI v. 7,5 un calciatore di rendimento e di sostanza , non si stanca mai , ha tecnica e gioca a tutto campo , bravo , anche lui e' dotato di acuti importanti che in questo momento sono manna dal cielo .

15-KONDA v.7,5 e' entrato nel secondo tempo ed in un momento difficile perche' eravamo sotto di un goal , la gara e' cambiata anche per merito suo , instancabile e produttivo , ha spinto a piu' non posso ed il centrocampo e' salito di tono .

16-DI DONATO v. 7,5 anche lui e' entrato nel secondo tempo , ricordo che e' stato assente per infortunio per molto tempo e quindi deve essere gestito con sapienza ma quando non c'e' l'Ortona ne risente davvero . Si e'schierato come centrale d'attacco e tutto il reparto e' salito di tono e di pericolosita' .

18-POMPILIO v. 7,5 e' entrato nei tempi supplementari ed ha segnato golden goal che ci ha permesso di superare il turno

Allenatore SAVINI v. 8 ha gestito la squadra al meglio , ha alcuni calciatori importanti reduci da infortuni e non al meglio di condizione e quindi non ha un compito facile ma lui dimostra tanta dimestichezza ed esperienza . Ora credo che tutto l'organico e' a disposizione e quindi affrontiamo il triangolare al meglio , per scaramanzia non faccio pronostici ma……

AMERIGO GIZZI