Vola in finale il Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 4

CANOSA SANNITA 3

Formazione

CARAFA D'ALESSANDRO ALESSIO ( 46° SERRA ) D'ALESSANDRO FABRIZIO GUEYE SCARINCI CARRIERI DI MUZIO ( 56° D'ALESSANDRO DANIELE ) ALTOBELLI ( 61° PONCE 87° PACACCIO ) HAMZA CANTOLI DE LUCA.

Davanti ad una gran bella cornice di pubblico, è andata in scena una bellissima partita, spettacolo ed emozioni dall'inizio alla fine tra due squadre che se la sono date di santa ragione, calcisticamente parlando.

Due squadre che hanno dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, di meritare entrambe il salto di categoria soprattutto per quello che hanno fatto vedere per tutto l'intero campionato.

Parte subito forte il Victoria Cross e in quattro minuti, dal 2° al 6°, confeziona due goal in fotocopia, entrambi su corner, prima Christian Carrieri e poi Nicola Scarinci ( giunto alla nona realizzazione ).

Ma nel giro di dieci minuti, dal 15° al 25° il Canosa pareggia e prende in mano il pallino del gioco.

Superato il momento di sbandamento gli ortonesi si riorganizzano e al 38° Flamur Hamza si procura un calcio di rigore, sul dischetto va Nicola Cantoli che realizza la sua decima rete stagionale.

Proprio allo scadere del primo tempo lo stesso Cantoli salta un paio di avversari, dribbla il portiere e sul più bello frana a terra sprecando il 4 a 2.

Inizia il secondo tempo e dopo dieci minuti il Victoria Cross segna con Lorenzo Torres Di Muzio servito magistralmente da Capitan Mouhamed Gueye .

Ma il Canosa non molla e al 65° accorcia ancora le distanze, 4-3.

Gli ospiti attaccano con tutte le loro forze ma la difesa regge fino alla fine e si portano a casa una qualificazione che significa finale.

Si è assistito ad una partita, nonostante il caldo asfissiante, tra due squadre che tutto sembrava fuorché una gara di Seconda Categoria.