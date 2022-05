L'ORTONA CON UNA PRESTAZIONE INTENSA E DETERMINATA ELIMINA IL SAN SALVO ED APPRODA ALLA FINALISSIMA

Una gara difficilissima affrontata dai gialloverdi con determinazione , con agonismo e profondendo tutte le risorse fisiche e mentali per riuscire a piegare l'indomita squadra avversaria che comunque esce a testa alta dallo stadio comunale di Ortona . Il pareggio conseguito per il San Salvo e' una sconfitta perche' all'Ortona bastava il pareggio per superare il turno essendo agevolata perche' finita nel campionato seconda in classifica .

La gara e' stata avvincente e sempre viva ed il risultato e' stato sempre in bilico tanto e' vero che solo i supplementari hanno decretato la vincente , infatti il pareggio finale di 1-1 ha qualificato la squadra di Salini .

La gara e' iniziata con un' Ortona vivace e ben messa a centrocampo ed infatti ha avuto una buona supremazia per una trentina di minuti dove ha imbastito belle trame che hanno portato all'11' al gol del lucidissimo n. 11 ortonese Likoiki che oltre a dare man forte al centrocampo e' riuscito con una bella giravolta a trafiggere il portiere avversario . Il San Salvo pero' non si e' mai arreso ed anzi alla mezz'ora ha cominciato a pressare ed a sfiorato il gol che solo il miracolo del portiere e' riuscito ad evitare .

Altra musica nel secondo tempo , la squadra ospite si e' impossessata del centrocampo complice soprattutto dell'uscita di Likoski e della inconsistenza totale del centravanti Ortonese che a tratti e' sembrato davvero imbarazzante , infatti la rete era nell'aria e si e' concretizzata al 28' del s.t. con una bella azione del n. 7 sansalvese.

I gialloverdi hanno dovuto lottare a denti stretti fino alla fine dei tempi regolamentari per non soccombere e con l'aiuto di un portiere superlativo ci e' riuscito .

I tempi supplementari si preannunciavano tiratissimi ma i cambi che il mister ha fatto sono stati determinanti per alleggerire la pressione ospite , infatti l'ingresso di Pompilio , Di Donato e Granata hanno ridato respiro e sicurezza alla manovra che e' stata meno affannosa ed anzi ha avuto anche spunti interessanti .

Comunque i supplementari non hanno cambiato il risultato di pareggio che e' quello che serviva all'Ortona per passare il turno.

Una considerazione comunque la faccio , la gara e' completamente cambiata quando l'allenatore Salini ha sostituito all'inizio del s.t. il nostro n. 11 Likoski che era stato di gran lunga , fino ad allora , il migliore in campo e che con la sua prestazione aveva dato lo spessore necessario alla nevralgica zona di centrocampo . Forse si era infortunato o aveva chiesto lui il cambio ma se così non fosse la ritengo una scelta azzardata perche' alla luce dei fatti tale si e' rivelata.

Un'altra considerazione la faccio sulla non sostituzione di Ibra che per tutto il secondo tempo e' stato imbarazzante per lo scarso apporto dato alla squadra e che ha permesso al San Salvo di riversarsi nella meta' campo ortonese tanto non aveva nulla da temere vista la totale inconsistenza del nostro attacco . Mi duole fare questa considerazione su Ibra che nella gara precedente con lo stesso San Salvo ha pressoche' vinto da solo ma quando si e' completamente inutili ed e' così evidente bisogna correre ai ripari assolutamente senza remore anche se si va a toccare calciatori importanti , ora ci stiamo giocando l'intero campionato e non si puo' fare distinzioni , speriamo che sia stato un episodio particolare e che Ibra torni ad essere quello che conosciamo e che ci dia una prestazione degna del suo valore nella prossima gara contro il Miglianico semmai dovesse giocare.

Comunque ringrazio tutti i ragazzi gialloverdi che si sono battuti per portare a casa quest'importantissimo risultato e che ci proietta alla finalissima contro il Miglianico .

1-PELUSI v. 9 un gigante , il portiere non segna reti ma le sue splendide parate sono equivalenti , davvero una prestazione superlativa

2-MICCOLI v. 7 un difensore roccioso che ha dovuto penare ma che ha retto bene l'urto del volitivo attaccante di turno , bravo.

3-SPINELLO v. 7 in questo ruolo rende molto , credo che in questo dovrebbe essere impiegato e si nota .

4-SCIOLETTI v. 6.5 e' un giocatore affidabile , dà sempre il suo contributo ma oggi e' stato un tantino al di sotto del suo standard.

5- MARTELLI v. 7 importante il suo apporto alla difesa , e' stata una giornata complicata per tutta la retroguardia ma lui e' stato sempre sul pezzo e non ha mai vacillato .

6.LIETI v.7 un centrale di difesa che si fa valere e che dirige sapientemente il reparto , di testa e' stato determinante vista la stazza degli avversari.

7-MAZZARELLI v. 6 si e' dato da fare ma non e' mai andato al di sopra del compitino , sufficiente.

8-PETACCIA v. 6.5 il ragazzo si e' ben battuto , non ha demeritato e a tratti ha dimostrato un evidente miglioramento , deve ancora maturare ma credo che non manchi molto.

9-IBRA v. 5 nel primo tempo qualcosa ha fatto tanto da essere sufficiente ma nel secondo e' completamente naufragato , sembrava non fosse lui , spero in un suo pronto riscatto , la squadra in questo momento ha bisogno di lui.

10-DRAGANI v. 6.5 si vede che non e' in forma ma comunque la sua presenza e' sempre necessaria , sa se velocizzare , sa prendersi falli , fa ammonire avversari per fermarlo , insomma e' indispensabile , ci prendiamo quello che ci dà attualmente e sono fiducioso in suo acuto nella prossima gara.

11-LIKOSKI v. 8.5 e' rientrato da un serio infortunio ed ha disputato una gara eccellente , autore di un gran gol , ha dato un apporto determinante nella zona nevralgica del campo con la sua determinazione agonistica , un rientro davvero di livello che ci proietta alla finale , artefice insieme al portiere di una gara eccellente . La sua sostituzione se non dovuta a condizioni fisiche precarie e' stata avventata e deleteria.

ALLENATORE v. 6.5 era una gara importantissima e lo schieramento mandato in campo all'inizio della gara e' stato ottimale , il rientro di Likoski e' stato determinante e ha dato compattezza ed estrosita' alla squadra ma la sua sostituzione se non determinata da infortunio e' stata assolutamente sbagliata e tutta la squadra ne ha evidentemente risentito . La sostituzione , invece di IBRA , doveva assolutamente essere fatta prima talmente era evidente e deficitario il suo apporto all'intero fronte d'attacco , e' inspiegabile la sua permaneza in campo per tutto il secondo tempo. Azzeccate le sostituzioni ai tempi supplementari.

Amerigo Gizzi