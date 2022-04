GRANDE VITTORIA DELL'ORTONA CHE A GONFIE VELE SI QUALIFICA AI PLAY OFF

L 'Ortona vola a vele spiegate e conquista i play off ma quello che più conta è la prima delle squadre a qualificarsi .

.È stata una gara combattuta per tutti i 90 minuti ma questo non deve ingannare perché la squadra di Savini è stata sempre in vantaggio di due reti e il San Salvo è riuscito a segnare solo su mischia non avendo mai impensierito la retroguardia ORTONESE con trame costruite e di un certo respiro , l'Ortona invece ha nel motore un centravanti come Ndiaye che rende tutto piu' semplice perche' con la forma attuale e' un furetto imprendibile che segna sia di destro che di sinistro anche se strettamente marcato , ha una velocita' sia sullo stretto che sui trenta metri e lo puoi fermare solo con ripetuti falli . La sua doppietta e' stata spettacolare avendo in se tutto cio' che un grande calciatore di questa categoria deve possedere , peccato che spesso s'infortuna come e' successo a 10' dalla fine della gara il che ha messo in seria apprensione tutta la dirigenza soprattutto per gli spareggi che i gialloverdi si apprestano ad affrontare .

La gara ha visto due compagini diametralmente diverse nel senso che i padroni di casa possiedono tecnica e classe mentre gli ospiti hanno come caratteristica fisicita' e cattiveria che spesso e' ai limiti soprattutto se trovano un arbitro tecnicamente bravo ma debole disciplinarmente e che subisce come e' accaduto in questa gara anche le intemperanze e la platealita' di certi giocatori.

Comunque al di la' di tutto la pratica e' stata chiusa sul 3-2 con pieno merito ed ora ci si dovra' focalizzare su questi play off anche se manca ancora una gara al termine ma anche perdendola non sposta nulla essendo gia' in vantaggio di ben 4 punti rispetto alla terza in classifica .

Bisogna recuperare i tanti infortunati che negli ultimi tempi hanno falcidiato la squadra Ortonese e soprattutto sperare che non vi si aggiungano altri rendendo il compito oltremodo difficile rispetto al pieno organico che e' sicuramente superiore a quello di tutte le altre compagini .

Formazione dell'Ortona .

1- Ferrara v. 6 incolpevole sue due goals subiti causa anche di confusione in area .

2-Mazzorelli v. 6.5 non e' stato facile contenere l'avversario che come fisicita' gli era nettamente superiore ma non si e' lasciato intimidire

3- Grossi v. 6 non ha demeritato ma certo non all'altezza del suo valore

4-Spinello v. 7 si e' battuto con vigore ed ha retto bene per tutta la gara , un lavoro sporco ed efficace.

5- Martelli v. 7 Buona la sua prova , ha tenuto a bada il centravanti avversario con molta diligenza perche' l'avversario era spigoloso e irruento ma non gli ha concesso nulla , arcigno e bravo.

6. Lieti v. 7 Di testa e' stato insuperabile ed ha messo la museruola agli attaccanti avversari che erano scarsi tecnicamente ma quanto a fisicita' ed irruenza ne avevano da vendere ed anche agevolati dalll'arbitro che a volte ha concesso loro piu' del lecito.

7- Konda v. 6.5 non si e' particolarmente distinto ma e' stato piu' che sufficiente

8- Scioletti v. 8 un centrocampista a tutto campo , arcigno e mai banale , sua la prima rete che ha sbloccato il risultato e' stata segnata con un tocco astuto ed imparabile.

9- Ndiaye v. 10 e' la prima volta che metto 10 ad un giocatore ma penso che il centravanti oggi abbia superato se stesso , letteralmente immarcabile , sfuggente come una biscia , sullo stretto sgusciava facilmente in mezzo agli avversari , il, suo primo goal e' stato letteralmente un capolavoro , si e' mangiato tutta la difesa ed ha trafitto imparabilmente il portiere avversario . La seconda rete e' stata una rasoiata all'algolino del portiere che nulla ha potuto .

10- Dragani v. 6.5 si e' battuto con ardore nonostante si vede chiaramente che non e' nella forma migliore ma appunto per questo merita ampiamente la sufficienza

11- Petaccia v. 6 ha cercato di dare una mano al centrocampo ma aveva a che fare con un avversario scorbutico , comunque sufficiente

Allenatore Savini v.6,5 e' costretto a barcamenarsi perche' deve fare i conti con le tante assenze ma se mi posso permettere do un piccolo suggerimento in quanto ritengo che una rete comunque vada la facciamo sempre e quindi credo che mettere Dragani davanti alla difesa potrebbe essere molto utile vista anche la sua non perfetta forma , e' esperto e sa dove va la palla e sarebbe un catalizzatore e riuscirebbe a servire con lanci lunghi e precisi quel furetto irresistibile che e' Dniaye

Amerigo Gizzi