VITTORIA TRAVOLGENTE DELL'ORTONA ORMAI STABILMENTE AI PIANI ALTI DELLA CLASSIFICA

L'Ortona seppur rimaneggiata travolge sotto una valanga di reti la malcapitata Tollese . Il risultato di 5-1 per i padroni di casa e' persino ristretto visto l'andamento della gara e le occasioni sprecate dalle furie rosse , l'Ortona oggi sfoggiava una maglia rossa sgargiante.

La squadra di mister Savini e' apparsa concreta , solida , straripante in attacco perche' supportato da un centrocampo dinamico che ha sovrastato gli avversari in lungo ed in largo e perche' la difesa non concede nulla essendo granitica ed a tratti insormontabile .

L'undici gialloverde e' sceso in campo senza un vero attaccante vista l'assensa del centravanti Ndiye e della mezza punta Dragani ed ha dovuto sopperire avanzando come ariete centrale l'ottimo Di Donato Nicolas che in questa posizione non smette di stupire , sembra compassato , non molto mobile ma e' astuto , si fa sempre trovare in buona posizione e come goleador non perdona .

Potremmo dilungarci con gli elogi alla squadra ma basta dire che ormai la compagine gioca con convinzione , con tigna , mantiene le geometrie e soprattutto e' compatta con un centrocampo folto che filtra il gioco avversario e fa da scudo ad una difesa che e' arcigna ed ha elementi davvero bravi che concedono pochissimo agli avversari.

L'allenatore ha dato la sua impronta , i giocatori sanno cosa devono fare , subiscono poco il gioco avversario e raramente concedono palle goal agli avversari . La forza sta , secondo me , nella consapevolezza che ha la squadra di concedere poco e nella certezza che una rete prima o poi riesce a farla e questo porta i calciatori a giocare senza frenesia , aspettando gli avversari e trafiggendoli poi in contropiede o con qualche invenzione .

Considerando la classifica attuale e il ruolino di marcia ingranato da quando e' subentrato l'allenatore Savini non possiamo che avere la speranza , non diciamo la certezza , ma solo solo per scaramanzia , in quanto ricordiamo che il " pallone e' tondo " finalmente di passare di categoria .

Le cinque reti sono state segnate dal Polacco Ligoschy al 6' del pt , da Lieti al 31' del pt , al 12' del st da Di Donato , al 40'st da Albanese ed al 45'st ancora da Di Donato , il gol della bandiera della Tollese e' stato segnato nei titoli di coda da Schipple.

La classifica vede come capolista il Fossacesia con 37 punti e l'Ortona con 33 ma con una partita in meno . La gara di recupero si svolgera' il 16 marzo in quel di Bucchianico e se l'Ortona dovesse vincere si porterebbe ad un solo punto dalla capolista .

FORMAZIONE DELL'ORTONA

1- Ferrara v. 6 , poco impegnato ma sicuro nella presa .

2-Miccoli v, 7 , della serie quì non si passa , una garanzia che ormai non e' una novita'.

3-Finizio v. 6,5 un ragazzo che sta facendo le ossa e che sta crescendo .

4-Granata v. 7 si piazza a centrocampo e con molta esperienza da il suo contributo e questa volta ha impreziosito la sua prestazione con un gran tiro che si stampa sulla traversa , peccato.

5-Martelli v. 6,5 Ha fatto il suo ma potrebbe dare molto di piu' , la condizione fisica deve crescere .

6-Lieti v. 7.5 L'avevamo gia' detto che aveva ritrovato la condizione fisica ottimale , non sbaglia un intervento , dirige bene tutta la difesa e va anche a segnare , cosa si vuole di piu' ?

7-Petaccia v. 6.5 ha bisogno di giocare e di fare esperienza , e' sulla buona strada , si rende utile alla squadra ma aspettiamo la sua crescita.

8-Di Donato v.8 un centravanti improvvisato ? a me non sembra proprio , forse non e' il suo ruolo o perlomeno non si poteva pensare che lo fosse ma vederlo giocare come prima punta non e' niente male anzi esattamente il contrario . E' alto e di testa si fa sempre trovare , ha un buon tiro , sa difendere il pallone come pochi , e' scaltro e con tanta esperienza , direi che e' un'arma letale , il suo primo goal di oggi e' stato un capolavoro balistico .

9-Delle Donne v. 6.5 corre molto , e' veloce e si sacrifica in rincorse che danno respiro al centrocampo , poco incisivo nelle conclusioni.

10-Ligoschy v. 8 oggi mi ha stupito , ha corso a perdifiato , ha coperto tutta la zona di centrocampo , e' stato incisivo in attacco e protagonista anche del gol che ha sbloccato la partita , intelligente nel posizionamento ed efficace col pallone fra i piedi , oggi era un'impresa per gli avversari marcarlo , senza dubbio la sua migliore prestazione annuale .

11-Scioletti v. 7 il lavoro oscuro e poco appariscente e' la sua specialita' , corre per tre e cerca anche di rendersi utile con qualche sortita e con qualche cross ben calibrato , una garanzia in fase di copertura.

20-Albanese v.7,5 entrato negli ultimi minuti si e' reso protagonista di un'azione veloce in contropiede che lo ha portato a realizzare un bel goal , davvero bravo ed efficace .

Allenatore Savini v. 8 e' merito suo se la squadra e' ben schierata , sa ottenere il massimo dai calciatori , quando e' in emergenza riesce a mascherare e quello che piu' conta e' che chi e' chiamato alla sostituzione rende , un bravo davvero meritato

AMERIGO GIZZI