Ancora una vittoria in trasferta per il Victoria Cross Ortona

Sporting Pianella 0

Victoria Cross 1

Formazione

CARAFA PACACCIO FABRIZIO D'ALESSANDRO SCARINCI SERRA CARRIERI DI MUZIO ( 57° DANIELE D'ALESSANDRO ) ALTOBELLI ( 77° MACCARONE ) HAMZA ( 71° SALINI ) CANTOLI DE LUCA ( 85° PONCE )

Un'altra grande prestazione dei ragazzi che hanno battuto in trasferta lo Sporting Pianella per 1-0.

Su un campo allentato dalla pioggia caduta incessantemente in questi giorni, gli uomini di Mister Palmieri, nonostante avessero giocato mercoledì, ha sfoderato una partita da grande squadra lasciando da parte il fioretto e utilizzando la sciabola.

Contro una squadra che, specialmente in casa, ha sempre lasciato le briciole agli avversari, gli ortonesi riportano a casa tre punti che li lascia sempre attaccati al treno delle prime.

La prima mezz'ora è di studio, al 33° un tiro da fuori area del Pianella trova pronto Carafa che devia in angolo.

Al 40° la svolta, su un corner calciato magistralmente da De Luca, di testa la spizza Altobelli e in mischia si avventa come un falco Scarinci che di destro fa secco il portiere.

Quinto goal stagionale, non male per un difensore centrale!

Il secondo tempo, con il campo che diventa sempre più pesante, si gioca prevalentemente a centrocampo e la squadra tutta si sacrifica per mantenere il vantaggio.

Al 90° grande parata di Carafa, che vola sotto l'incrocio e mette in angolo su un tiro a giro dell'attaccante locale e dà alla sua squadra una vittoria che, per quello che si è visto in campo, è più che meritata.

Complimenti a tutti i ragazzi che oggi hanno dato prova di essere una grande squadra e andando avanti così potranno togliersi delle belle soddisfazioni.

Ora due partite in casa, Real Antos e il recupero contro il Tre Ville, diranno se la squadra è pronta per il rush finale di quello che sta diventando sempre più, un campionato equilibrato e appassionante.