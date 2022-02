GRANDE VITTORIA DELL'ORTONA CHE A VALANGA TRAVOLGE IL MIGLIANICO E RESPIRA L’ARIA DA CAPOLISTA

Era una gara importante sotto tutti gli aspetti e tale da dare all’Ortona , se vincente , la consapevolezza di poter vincere finalmente il campionato di Promozione.

La capolista Fossacesia non è andata oltre il pareggio con la Casolana e quindi si è portata a 31 punti mentre l’Ortona che incontrava il Miglianico , entrambe a 27 punti , ha stravinto la gara e quindi si è portata a solo un punto dalla vetta della classifica.

Dicevamo dell’importanza della gara e tale è stata in quanto l'Ortona e il Miglianico hanno messo in campo tutto il potenziale di cui disponevano ed hanno dato vita ad un incontro profondendo il massimo dell’agonismo per non uscirne sconfitti .

L’Ortona è scesa in campo disponendo una diga a centrocampo a protezione della difesa che così non ha concesso nulla ai pur bravi attaccanti avversari che non hanno mai impensierito più di tanto ed anzi dando la sensazione che difficilmente sarebbero riusciti ad andare in gol.

Il risultato dicevamo non e' stato mai in discussione ed al 27' del PT il solito Dragani con una magìa trafigge l'incolpevole portiere avversario che poteva solo raccogliere il pallone in rete. L'Ortona non sfoggia un gioco spumeggiante e veloce ma ha una consistenza tale che riesce sempre a rendere arduo per gli avversari andare in rete. Il mister Savini , saggiamente , schiera sempre una squadra coperta ma pronta ad approfittare di qualsiasi sbavatura avversaria sapendo di poter contare sulla classe di alcuni suoi giocatori che come si suol dire " di riffa o di raffa " riescono sempre a trafiggire gli avversari . Il Mister propone un centrocampo di gamba e potenza con Scioletti e Di Donato che con l'ausilio dei due esterni Delle Donne e Lickoschi fanno un filtro tale che gli avversari sono spessissimo costretti a fare lanci lunghi e sporchi in avanti che sono preda dei due centrali gialloverdi Lieti e Piccoli che giganteggiano di testa e di piede con Spinello e Finizio che completano l'opera blindando il proprio portiere Pelusi.

Quando l'Ortona va in gol e' un'impresa raggiungerla ed anzi riesce a trafiggere gli avversari che si aprono con l'intento di arrivare al pareggio e così e' stato anche oggi che dopo il gol di Dragani ha raddoppiato in contropiede al 33' PT con l'esterno Delle Donne con un pregevole tiro a fil di palo . Il terzo gol e' arrivato al 35' del ST con il volitivo centravanti Ndye che torna al gol per la sua gioia e per tutti i tifosi gialloverdi che si aspettano da lui molto di piu' di quanto fatto finora .

Un plauso va alla dirigenza che ha esonerato il vecchio allenatore D'Ambrosio sostituendolo con l'ottimo Savini ridando smalto alla squadra e all'ambiente che vede , ora , con cognizione di causa la possibile promozione alla categoria superiore .

Formazione Ortona :

1- PELUSI v. 6 scarsamente impegnato ma attento e vigile

2-SPINELLO v. 7 spigoloso , non concede nulla

3- FINIZIO v. 7 diligente non perde mai di vista l'avversario

4- SCIOLETTI v. 7 corre tanto , tanto lavoro e filtro per la difesa e quando puo' non disdegna qualche incursione , non e' ancora al massimo ma e' sulla buona strada

5- MICCOLI v. 7,5 insormontabile di testa e arcigno di piede , e' un brutto cliente per qualsiasi attaccante avversario .

6- LIETI v.7,5 da la sensazione al pubblico di essere padrone in ogni circostanza , di testa spadroneggia , non disdegna nemmeno qualche sortita , spazza quando serve e dialoga se opportuno , sta tornado invalicabile come ai bei tempi.

7- DELLE DONNE v. 7,5 si sacrifica sulla fascia non tralasciando mai di aiutare il centrocampo e si rende protagonista di un gol delizioso piazzando un tiro imparabile a fil di palo . Un fuori quota utilissimo .

8- DI DONATO v, 6,5 non brillante come in altre circostanze ma e' un giocatore poliedrico , puo' giocare in difesa , a centrocampo ed anche di supporto in attacco . E' un punto fermo della squadra , prezioso in ogni circostanza .

9- NDIYE v. 7 sta migliorando come condizione , si batte e si sbatte , a volte si perde in dribling fini a se stessi ma qualcosa di buono finalmente lascia intravedere , segna un bel gol ma si ha bisogno del miglior NDIYE in questo finale di campionato.

10- DRAGANI v. 7,5 si schiera sempre a centrocampo ma in realta' e' l'attaccante aggiunto , non da riferimenti ed e ' difficile da marcare in quanto sornione e dotato di classe sopraffina , puo' segnare in qualsiasi momento , ha un tiro preciso e quanto meno te lo aspetti ti trafigge con qualche magìa .

11-LICKOSCHI v, 6,5 aiuta la squadra con un gran lavoro di copertura ma non e' mai incisivo e ficcante , il suo apporto in fase d'attacco deve migliorare .

All. SAVINI dispone la squadra con prudenza e infoltendo sempre il centrocampo per l'adeguata copertura difensiva e secondo me non sbaglia , la solidita' defensiva rende tranquilla la compagine e la rende consapevole che con calma e dedizione prima o poi il gol lo fanno.

AMERIGO GIZZI