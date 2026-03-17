Francesco, dottore in Informatica: l'orgoglio di Autismo Abruzzo

Francesco Ã¨ dottore in Informatica.

Si Ã¨ laureato all'UniversitÃ degli Studi dell'Aquila, raggiungendo un traguardo importante che rappresenta non solo una grande soddisfazione personale, ma anche un segnale concreto di quanto opportunitÃ , sostegno e determinazione possano aprire la strada a percorsi di crescita e autonomia.

Per un ragazzo autistico ogni tappa della vita puÃ² rappresentare una sfida significativa: a volte si tratta di grandi obiettivi, come una laurea, altre volte di passi quotidiani verso una maggiore indipendenza. Il percorso di Francesco dimostra che risultati ambiziosi possono essere raggiunti quando le persone vengono messe nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacitÃ .

Gli anni universitari trascorsi all'Aquila sono stati per Francesco non solo un percorso di studio, ma anche un'importante esperienza di vita. Ha vissuto pienamente la quotidianitÃ universitaria, tra lezioni, esami, amicizie e relazioni costruite nel tempo, affrontando con impegno e determinazione le sfide incontrate lungo il cammino.

Alla cerimonia di proclamazione erano presenti i genitori, i familiari, molti amici di corso e numerose persone che Francesco ha conosciuto durante la sua esperienza universitaria nella cittÃ dell'Aquila.

Autismo Abruzzo ha voluto condividere questo momento con la presenza del presidente Dario Verzulli, di Franca Masciulli, membro del consiglio direttivo, e di Giovanni Cappelli, volontario dell'associazione e amico di Francesco.

L'Associazione desidera inoltre ringraziare le Istituzioni e le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo percorso: ADSU L'Aquila, che ha consentito a Francesco di vivere serenamente la vita universitaria; l'UniversitÃ degli Studi dell'Aquila, per la collaborazione dimostrata; la prof.ssa Rachele Giammario, volontaria di Autismo Abruzzo, che con la sua competenza lo ha supportato nell'affrontare anche gli esami piÃ¹ complessi con strumenti e modalitÃ adeguate; e naturalmente la famiglia, che con dedizione ha sostenuto ogni opportunitÃ di crescita.

La prossima sfida per Francesco sarÃ quella del lavoro e di una vita sempre piÃ¹ autonoma.

Autismo Abruzzo continuerÃ ad accompagnarlo anche in questo nuovo percorso, convinta che ogni esperienza di inclusione rappresenti un passo avanti per l'intera societÃ .