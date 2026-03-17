Falaguasta, La Ginestra, Perrotta, De Filippo i grandi nomi della stagione teatrale di Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni

Le amministrazioni comunali di Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni presentano la Stagione Teatrale 2026, intitolata "Due comuni, un solo grande sipario".

Sotto la direzione artistica dell'artista abruzzese Federico Perrotta (Uao spettacoli), la rassegna si propone come un viaggio culturale condiviso che vedrà protagonisti alcuni dei nomi più apprezzati della scena teatrale contemporanea. L'iniziativa mira a rafforzare il legame tra il territorio e le arti performative, offrendo una proposta che spazia dalla comicità moderna alla grande tradizione d'autore.

Il cartellone prende il via il 22 marzo presso l'Auditorium della Cultura di Civitella Messer Raimondo con Marco Falaguasta in "È intelligente ma non studia", un racconto ironico sulle tappe della crescita.

Il percorso prosegue il 12 aprile a Lama dei Peligni, presso la Sala Polivalente "A. Del Pizzo", con Michele La Ginestra in “ M'accompagno de me”, uno spettacolo poetico e brillante.

Il 26 aprile Federico Perrotta sarà a Civitella con "La Banda", omaggio alla tradizione locale, mentre la chiusura del 3 maggio a Lama dei Peligni è affidata alla Compagnia CAST con il classico di Eduardo De Filippo "Diciamogli di sì". Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18:00.

I Sindaci dei Comuni di Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni esprimono grande soddisfazione per la nascita della Stagione Teatrale 2026, un progetto condiviso che rappresenta molto più di una semplice rassegna culturale.

«Questa iniziativa – dichiarano i Sindaci Danilo D'Orazio (Civitella Messer Raimondo) e Tiziana Di Renzo (Lama dei Peligni) – nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra i nostri Comuni e di offrire al territorio momenti di incontro, cultura e partecipazione. Il teatro ha la straordinaria capacità di unire le persone, di far riflettere e di creare comunità, ed è proprio questo lo spirito con cui abbiamo voluto costruire questa stagione».

La scelta di organizzare gli spettacoli tra Civitella Messer Raimondo e Lama dei Peligni, con due palcoscenici che diventano simbolicamente uno solo, rappresenta un segnale concreto di unione tra le amministrazioni e di attenzione verso i cittadini.

«Abbiamo voluto rendere il teatro accessibile a tutti – proseguono – anche attraverso il servizio di navetta gratuita tra i due Comuni. È un modo per permettere a chiunque di partecipare per vivere questi appuntamenti come momenti di condivisione dell'intero territorio».

I Sindaci ringraziano Federico Perrotta e i suoi collaboratori per la realizzazione della rassegna e invitano cittadini, famiglie e appassionati di teatro a partecipare numerosi: «Investire nella cultura significa investire nella qualità della vita delle nostre comunità. Vi aspettiamo a teatro per vivere insieme serate di emozione, sorrisi e bellezza».

I titoli d'ingresso sono acquistabili tramite il circuito Ciaotickets. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero dedicato 333 500 16 99.