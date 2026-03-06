Contratti bloccati nelle strutture ARIS RSA e AIOP RSA: la frattura della sanitÃ  accreditata

Due giovani, due storie diverse, unite da una stessa tragedia: la violenza. Uno vittima di una brutale aggressione, finito in coma dopo una gravissima emorragia cerebrale; lâ€™altro colpito alla schiena da un proiettile per uno scambio di persona, con una lesione midollare che gli ha provocato la paralisi. Oggi quei ragazzi sono diventati simbolo di resilienza. Li abbiamo visti in televisione, da Domenica In al palco del Festival di Sanremo, dove portano ai giovani un messaggio semplice e potente: la violenza distrugge vite e non deve piÃ¹ accadere. Ma dietro quelle immagini di speranza câ€™Ã¨ una realtÃ che raramente viene raccontata: mesi di riabilitazione intensiva, il lavoro quotidiano di Ã©quipe sanitarie e un percorso lungo e complesso per recuperare autonomia e dignitÃ . Il recupero motorio, la possibilitÃ di tornare ad alimentarsi autonomamente o di recuperare il linguaggio non sono risultati casuali. Sono il frutto di programmi riabilitativi personalizzati e del lavoro quotidiano dellâ€™equipe riabilitativo.

Queste storie spiegano meglio di qualsiasi statistica cosa significhi davvero riabilitazione: restituire dignitÃ , autonomia e prospettive di vita a persone colpite da eventi traumatici. Ed Ã¨ proprio partendo da queste storie che emerge una contraddizione sempre piÃ¹ evidente nel nostro sistema sanitario. Ogni giorno in Italia migliaia di persone affrontano percorsi di recupero dopo ictus, emorragie cerebrali o gravi traumi. A renderlo possibile sono, in larga parte, le strutture di riabilitazione accreditate e convenzionate che operano nellâ€™ambito dellâ€™articolo 26 della Legge 833/1978. Questi centri rappresentano una componente fondamentale della rete territoriale del Servizio sanitario nazionale e svolgono una funzione pubblica essenziale nella presa in carico delle persone piÃ¹ fragili. La tutela della salute Ã¨ sancita dallâ€™articolo 32 della Costituzione come diritto fondamentale dellâ€™individuo e interesse della collettivitÃ . Su questo principio si fonda il modello universalistico del SSN, costruito sullâ€™integrazione tra strutture pubbliche e soggetti privati accreditati. Tuttavia oggi il sistema sanitario italiano vive una frattura sempre piÃ¹ evidente: una sanitÃ a due velocitÃ . Non nelle funzioni â€“ che restano identiche â€“ ma nelle condizioni economiche e contrattuali di chi ogni giorno garantisce cure, assistenza e riabilitazione. Il mancato rinnovo contrattuale riguarda infatti le strutture associate ad AIOP e ARIS, dove il personale continua ad applicare un impianto contrattuale fermo al 2012. Nel frattempo il rinnovo del contratto della sanitÃ pubblica ha determinato un divario retributivo che oggi puÃ² superare i 500 euro mensili: due professionisti con le stesse responsabilitÃ cliniche possono percepire retribuzioni molto diverse a seconda del contratto applicato. Non si tratta soltanto di una questione economica. Dal 2012 a oggi sono cambiate le norme su ferie e riposi, congedi parentali, tutele previste dalla legge 104, aggiornamento professionale e responsabilitÃ sanitaria.

Ãˆ aumentata anche la complessitÃ dei pazienti e si sono rafforzati gli standard organizzativi richiesti alle strutture accreditate. A questo si aggiunge un ulteriore elemento di criticitÃ : in molte regioni, e in Abruzzo in particolare, le rette riconosciute alle strutture accreditate convenzionate ex art. 26, risultano ferme da molti anni. Nel frattempo sono aumentati i costi energetici, assicurativi e organizzativi. Senza un adeguamento tariffario la pressione si scarica inevitabilmente sul lavoro e sulla sostenibilitÃ dei centri. Il tema non Ã¨ ideologico. Ãˆ costituzionale.

Lâ€™articolo 36 della Costituzione stabilisce che ogni lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantitÃ e qualitÃ del lavoro e sufficiente a garantire unâ€™esistenza dignitosa. Se si chiede al privato accreditato convenzionato di svolgere una funzione pubblica con standard pubblici, non si possono mantenere condizioni contrattuali per i lavoratori ferme da oltre tredici anni. In Abruzzo questa situazione coinvolge migliaia di professionisti e incide direttamente sulla stabilitÃ dei centri di riabilitazione ex art. 26, delle RSA, delle strutture per disabili, dei servizi psichiatrici e dei percorsi dedicati allâ€™autismo. La sanitÃ a due velocitÃ non Ã¨ un destino inevitabile. Ãˆ il risultato di scelte â€“ o di mancate scelte â€“ politiche. Sostenere la rete socio-sanitaria accreditata significa sostenere i percorsi di riabilitazione che ogni giorno restituiscono dignitÃ e speranza a migliaia di persone.

PerchÃ© senza lavoro dignitoso non esiste sanitÃ pubblica. Neppure quando Ã¨ accreditata convenzionata.

Daniele Leone

Infermiere coordinatore provinciale SanitÃ accreditata e convenzionata Fp Cgil Chieti